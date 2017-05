Aprobada por unanimidad la ordenanza reguladora del tráfico

En el pleno celebrado el jueves en el Ayuntamiento de Zumaia ha quedado aprobada por unanimidad la ordenanza reguladora de tráfico.

Acorde a ello, el documento mantendrá el principio de 'tasa 0' propuesto y aprobado en el pleno extraordinario celebrado el pasado mes de marzo. Dos meses atrás, el partido socialista presentó una propuesta para que la tarjeta de residente fuese gratuita, alegando que, «al ser una experiencia piloto, ésta debería de ser gratuita, al menos hasta que se valore el sistema y se redacte la ordenanza que implantará el sistema en todo el municipio».

Dicha propuesta salió adelante con los votos a favor del PSE-EE y de EH Bildu, mientras que el equipo de gobierno de EAJ-PNV se abstuvo. No obstante, la medida creó cierto malestar entre la ciudadanía, en especial entra los vecinos del barrio Ardantzabide, que en su día tuvieron que pagar 15 euros para obtener su tarjeta. Tras recibir y analizar una a una todas las alegaciones, la corporación municipal ha seguido adelante con lo previamente consensuado, por tanto, la tarjeta de residente continuará siendo gratuita.

El consistorio ha recibido en total nueve alegaciones de las cuales ha aprobado seis. Tras este periodo, el documento ha sufrido pequeñas modificaciones; la más destacable es que, en adelante, los aparcamientos situados frente al Ayuntamiento pasarán a ser de alta rotación y estarán controlados por la policía municipal. Por tanto, a partir del 15 de junio se podrá aparcar gratuitamente en esa zona durante 20 minutos.

Solicitud de tarjeta

El nuevo sistema que se habilitará en el centro urbano estará en vigor del 15 de junio al 15 de septiembre. A partir del 1 de junio los vecinos del núcleo urbano podrán solicitar su tarjeta de residente en la oficina habilitada en el número 2 de la calle Ortega y Gasset (Iparksa). El horario de la oficina será de 9.00-13.00 y de 15.00-19.00. Las personas que quieran solicitar más información podrán llamar al 943.845562 o escribir a taozumaia@iparksa.com. Asimismo, la ciudadanía recibirá toda la información en torno al nuevo sistema en la revista municipal que se repartirá la próxima semana. Para solicitar dichas tarjetas, será imprescindible que el vehículo y la persona dueña o titular estén empadronadas en la misma vivienda.

Por otra parte, también se han aprobado: el acuerdo de adhesión a las ayudas del fondo IDAE, el acuerdo de modificación de los estatutos de la Mancomunidad para la gestión de la fracción resto en 2018 y la encomienda de gestión para que la Academia Vasca de Policía gestione el proceso de selección para cubrir los tres puestos de policía local ofertadas en la oferta pública de empleo del 2017, esta última con los votos a favor de EAJ-PNV y PSE; mientras que EH Bildu se abstuvo.

Mociones

Para finalizar, la corporación municipal también ha dado el visto bueno a dos mociones. La primera de ellas ha sido presentada por EH Bildu, para adherirse a la petición realizada por diferentes instituciones para que el procesamiento de los jóvenes imputados en los sucesos de Altsasu sea instruido en Pamplona. Dicha moción ha sido aprobada con los votos a favor de EH Bildu (6) y el gobierno de EAJ-PNV(6). PSE-EE (1) se ha abstenido.

Por otro lado, el gobierno ha presentado una moción relativa a las pintadas que últimamente se han realizado tanto en espacios públicos como privados del municipio, denunciando además que «muchas de ellas nombran y dañan directamente la figura del alcalde». Ante ello, el gobierno pide «utilizar las vías democráticas para las reivindicaciones, respetar las decisiones de las instituciones elegidas por las y los ciudadanas y ciudadanos y, en pos de una convivencia normalizada, rechazar este tipo de actitudes agresivas y amenazadoras». La moción ha sido aprobada con los votos a favor de EAJ-PNV y PSE-EE. EH Bildu ha votado en contra: «no vamos a apoyar esta moción porque creemos que mezcla varios temas, ya que no se puede incluir en el mismo saco las pintadas que atacan directamente a una persona o aquellas que se realizan como reivindicación de los derechos humanos», han señalado, y han añadido: «aquí se están mezclando las cosas adrede para tapar un problema al que no podéis dar solución. Este pueblo se está haciendo famoso en el País Vasco, por la implantación de una ordenanza que en 14 meses aún no se ha presentado, y que ha generado debate en el municipio».

En respuesta, el alcalde concluyó diciendo que «todas las pintadas, realizadas en espacios públicos como privados, sea cual sea el contenido son igualmente denunciables».