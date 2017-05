El espectáculo 'Dancing with the stars' pondrá el broche final al ciclo Maiatza Dantzan

El ciclo Maiatza Dantzan, organizado por Astindu, llega a su fin. El grupo de baile y la banda municipal ZUMB, ofrecerán mañana, a partir de las 22.30, el espectáculo musical 'Dancing with the stars', en la plaza Ondartxo.

«La idea viene un poco del concierto 'ZUMB goes pop' que ofrecimos el verano pasado. Un día hablando con los miembros de Astindu lo comentamos y nos gustó la opción de darle una continuidad», ha explicado el director ZUMB Joxe Mari Azkue. La banda municipal volverá a tocar varias de las piezas de ese repertorio, pero también ofrecerá algunas de las canciones pop más sonadas de estos últimos años. De este modo, Astindu y ZUMB pondrán a bailar a la plaza Ondartxo con canciones como 'Thinking out loud' de Ed Sheeran; 'Fireworks' de Katy Perry; 'Happy' de Pharrell Williams; ''Shake it off' de Taylor Swift; 'Moves like Jagger' de Maroon 5; 'Timber' de Pitbull; 'Counting stars' de One Republic; 'Just the way you are' y 'Locked out the heaven' de Bruno Mars; 'A sky full of stars' o 'Viva la Vida' de Coldplay.

Para esta ocasión contarán con dos artistas invitados: Kerman Gardel, finalista de La voz Kids 2014 y la artista zumaiarra MarÍa Martínez. «Es una de las voces femeninas más interesantes que he escuchado en mucho tiempo. Cantará una versión de 'Thinking out loud' de Ed Sheeran que seguro sorprenderá». Un total de 45 músicos acompañarán a los cerca de 25 bailarines de Astindu, que bajo la dirección de Amaia Bernal han preparado sus mejores coreografías para dejar boquiabiertos al público que se acerque mañana hasta Ondartxo.

Broche final

El ciclo Maiatza Dantzan comenzó el pasado 6 de mayo con el Día de Astindu. Desde entonces, cada sábado de este mes se han organizado actividades relacionadas con la danza. Tales como la demostración de diferentes estilos de baile que congregó, el pasado sábado en Torreberri y en Odieta, a numerosos alumnos y bailarines de las diferentes escuelas de Zumaia.

El ciclo Maiatza Dantzan llegará mañana a su fin, con el espectáculo 'Dancing with the stars'. «Es un espectáculo para todos los públicos y aunque habrá sillas para los asistentes, éste no será un concierto para seguirlo sentado, sino para disfrutarlo de pie, bailando. Será muy divertido», señala Azkue.