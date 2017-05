El Ayuntamiento pide a Kalea Guztiona Da que «respete a la ciudadanía y a los agentes y asociaciones municipales»

Bajo el lema 'Kolore guztiak debekuen kontra!', el colectivo Kalea Guztiona Da ha organizado una fiesta para el próximo 10 de junio. Al Ayuntamiento, que se hizo eco de la noticia a través de los medios de comunicación, dicha fiesta le pilló «por sorpresa ya que, una vez más, el colectivo no ha realizado ninguna consulta ni ha pedido ningún permiso para hacer uso de las calles y espacios públicos del municipio», han asegurado desde el consistorio.

Como consecuencia de ello, los problemas no han tardado en llegar. «Para llevar a cabo algunas de las actividades organizadas, los miembros del colectivo han decidido, sin previo aviso ni consulta, ocupar el entorno de Odieta y Torreberri», han afirmado desde el Ayuntamiento. No obstante, el mismo día, la Asociación de Pelota tiene previsto jugar allí sus finales infantiles, y para ello, la Asociación sí ha realizado una consulta y una solicitud de reserva previa. «Todas y todos los zumaiarras así como sus agentes y asociaciones nos ceñimos a una planificación para no pisarnos las actividades o iniciativas los unos a los otros, por ello, la actitud y forma de actuar de Kalea Guztiona Da, es decir, el no consultar, reservar o pedir permiso para nada, ha chocado directamente con la planificación previamente consensuada con todas y todos ellos», han señalado.

Ante esta situación, en primer lugar, el Ayuntamiento ha comunicado que cumplirá con el compromiso adquirido con la Asociación de Pelota para que lleven a cabo su actividad y que las finales se disputen con total normalidad. Asimismo, pide a Kalea Guztiona Da que respete a la ciudadanía y los agentes y asociaciones municipales. «Vivimos en una comunidad en la cual, para garantizar una adecuada convivencia ciudadana es necesario organizarse y en este caso, es responsabilidad del Ayuntamiento liderar la organización y planificación del espacio público», han añadido desde el consistorio.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Zumaia insta al colectivo de Kalea Guztiona Da «a seguir los procedimientos habituales para hacer uso de los espacios públicos del municipio. Como bien refleja el propio nombre del movimiento, la calle es de todas y todos, por tanto, al igual que el resto de la ciudadanía, agentes y asociaciones dan cuenta de sus actividades y solicitan ayuda o permisos para llevarlas a cabo, pedimos a Kalea Guztiona Da que haga lo mismo, ya que no se puede utilizar el espacio público, así como así, cuándo y cómo se quiera», han finalizado desde el Ayuntamiento.