El arquero José Luis García vuelve a subir al podio

Tras un año de pocas competiciones, el arquero de Zumaia José Luis García Fernández ha vuelto a subir al podio. Después de haber quedado en tercera posición en la primera jornada Open de Gipuzkoa, el pasado 9 de abril disputó la II Jornada Liga Guipuzcoana de 3D, en el caserío Barriola de Ordizia, donde consiguió el primer puesto en categoría Institivo con un total de 329 puntos, por delante de su compañero de club Javier Varona, quien consiguió 300 puntos.

«Lo bonito de todo es que el pasado domingo me superé en puntos y con un arco nuevo, con el que solo llevo dos semanas», recuerda orgulloso, y añade, «este año he decidido competir un poco más. He estado ya en varias tiradas desde comienzos de año y al menos he subido al podio, que no está nada mal, ya que cada vez hay más arqueros buenos».

El arquero del club Zarta de Elgoibar adquirirá próximamente la licencia de tiro de La Rioja, «ya que a nivel de Euskadi no opto al ranking. Sin embargo, el Open de Gipuzkoa si puedo entrar en el ranking, por tratarse de una liga es abierta a todos y pueden disputar arqueros con licencias de distintas autonomías», explica.