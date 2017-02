Los zumaiarras podrán alquilar Aitzuri

Ya han pasado más de seis meses desde la inauguración del nuevo frontón y a pesar de que los escolares de los distintos colegios de Zumaia y los miembros de la escuela de pelota del municipio realizan allí sus entrenamientos, el Ayuntamiento ha informado que ofrecerá a la ciudadanía la opción de alquilar la cancha en las horas que esté libre.

El horario disponible es el siguiente: lunes, de 10.00 a 11.00 y de 13.00 a 15.00; martes de 10.00 a 11.00 y de 13.00 a 14.30; miércoles de 9.00 a 10.00 y de 15.30 a 16.30; jueves de 12.30 a 14.30; viernes de 12.30 a 14.30 y de 16.15 a 17.00.

Durante el resto de horas, la cancha estará ocupada por los escolares o por los alumnos de la escuela de pelota. Asimismo, los zumaiarras también podrán alquilar el frontón durante el fin de semana pero dicho horario estará sujeto a los partidos que se jueguen en el mismo. Por tanto, a partir de los jueves, las personas interesadas deberán preguntar el horario en el polideportivo municipal.

Tras lo decidido en la ordenanza de impuestos y tasas de 2017, la reserva de la cancha tendrá un coste de 13 euros por hora y en caso de querer luz, habrá que sumar 3,5 euros más por hora.

Consejos

Desde el Ayuntamiento han dado varios consejos para una adecuada utilización del frontón, «Aitzuri es un lugar para jugar a pelota, por lo tanto, no se podrá hacer uso del balón ni en la propia cancha ni en los demás espacios del frontón». Para hacer uso y cuidar el suelo del frontón se recomienda usar zapatillas, no botas ni zapatos. «Las gradas están reservadas para el público, no es un lugar para juegos», señalan.

Está prohibido comer pipas, cacahuetes u otro tipo de caramelos o golosinas dentro de la cancha; los menores de 10 años deberán ir acompañados por un adulto y se deberá respetar el frontón y a todos sus usuarios, facilitando la adecuada convivencia de todos.