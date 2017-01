Gotzon Enbil (Nuevo presidente de la Federación Vasca de Pelota): «Seguiré con la concejalía y con mi trabajo. ¡No tendré tiempo para aburrirme!»

El puntista Gotzon Enbil fue elegido nuevo presidende de la Federación Vasca de Pelota el día 13, tras imponerse por 10 votos a su antecesor Patxi Jauregi (por 80 votos a 70). Tras las elecciones, realizadas con tres urnas -una por cada territorio- el candidato alegiarra presentó un recurso, junto a otros asambleístas, que ha sido desestimado, por lo que Enbil es oficialmente el nuevo presidente de la Vasca. «Me ha llegado que Jauregi tiene intención de seguir adelante con el recurso, pero en el acta que he recibido dice que soy yo el presidente», ha explicado el zumaiarra.

-¿Qué le motivó a presentarse a las elecciones?

-Llevo muchos años en el mundo de la pelota, hablé con mucha gente de la profesión y ellos me motivaron a presentarme a las elecciones. Ellos me trasmitieron que podría aportar un cambio, una unión. Nadie me ha empujado a hacerlo, ha sido una decisión muy deliberada. Mi intención es formar una buena directiva y hacerlo lo mejor posible entre todos.

«Queremos impulsar la selección vasca y llevar a cabo el plan estratégico»



«El próximo mes cumplo 40 años, no voy a decir que este año no jugaré, pero ya veremos»

-Los resultados han sido muy ajustados.

-Sí. Creemos que ellos han tenido más fuerza en Gipuzkoa y nosotros en Bizkaia, mientras que los votos de Araba han sido muy igualados. Finalmente, el resultado ha sido favorable para nosotros, pero nuestra intención es contar con todas las partes para que todos los territorios estén representados.

-¿Qué personas le acompañarán en la directiva?

-Todavía estamos formando la directiva. No vamos a dar nombres, pero estamos en ello. Los presidentes de los tres territorios formarán parte del grupo. He hablado con cada uno, les he dado varios nombres y próximamente ellos me darán otros nombres para formar la directiva entre todos.

-¿Cuál es su principal objetivo?

-Mi principal objetivo será fortalecer a los clubes. Haremos un trabajo de captación para que los niños y niñas se integren en el mundo de la pelota desde pequeños, ese es el eje principal. Después, queremos trabajar en equipo con todas las federaciones, tanto con las territoriales como con la de Nafarroa, con el Consejo Mundial y la Federación Española y la Internacional.

-¿Cuáles serán los primeros pasos?

-Empezaremos a trabajar nada más formar la directiva. Hablaremos con las territoriales sobre cómo fortalecer a los clubes y sus canteras. Queremos impulsar la selección vasca y llevar a cabo el plan estratégico. Existe uno, pero hasta el momento no se ha puesto en marcha. También queremos impulsar este deporte entre los más pequeños y acercar el frontón a los alumnos, colaborando con los centros escolares. Hoy en día existen muchos deportes y queremos que la pelota también sea una opción para ellos.

-¿Ser puntista profesional es compatible con la presidencia?

- No hay ningún problema, son totalmente compatibles. Por otro lado, continuaré con mi labor como concejal en el ayuntamiento y seguiré con mi trabajo. ¡No tendré tiempo para aburrirme!

-¿Qué necesidades existen en la federación?

-Sobre todo, en la falta de unión. Hasta ahora cada uno ha ido por su lado y eso no es bueno para la pelota. Para seguir adelante y para poder hacer las cosas entre todos, la solidaridad es primordial. Se requiere trabajar en la cantera. Si se trabaja desde ahora, de aquí a unos años, cuando esos jóvenes pasen a profesionales, se verá el resultado. Por otro lado, algunas modalidades como la cesta punta o la pala se encuentran en peor situación. Trabajaremos para dar un impulso a esas modalidades.

-Patxi Jauregi ha mencionado en más de una ocasión que se encontró con un agujero o déficit en la federación. ¿Sabe cuál es la situación actual?

-No sé cómo está la situación. Nada más entrar pediremos una auditoría para saber cuál es y con qué recursos contamos.

-¿Cómo cree que ha sido el trabajo de Jauregi?

-Algunas cosas las ha hecho bien. Si me he presentado es porque no estoy de acuerdo con algunas de sus decisiones. Patxi no era 'pro-empresas'. Creo que todos formamos parte del mundo de la pelota y también hay que tener en cuenta a las empresas porque también pueden aportar cosas positivas.

-¿Tiene intención de seguir compitiendo como puntista?

- No lo sé. El pasado año tuve mis dudas. Antes de verano me sentí bien pero solo jugué una competición, el World Tour. Para este año, quedé en hablar con la empresa antes de verano y decidir qué hacer. Hace dos años sufrí de la rodilla, no pude jugar y pensé en dejarlo. El próximo mes cumpliré 40 años, no voy a decir que este año no jugaré, pero ya veremos.