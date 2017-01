M&J pone en marcha un proyecto basado en la pedagogía de la confianza

Maria eta Jose Ikastetxea (M&J)se encuentra sumergido en la transformación innovadora llamada Pedagogía de la Confianza, cuyo objetivo principal es fortalecer la confianza del alumno, reforzando a su vez la relación entre la familia y la escuela.

«Es el fruto de un largo recorrido. Hace tiempo nos planteamos la siguiente pregunta: «¿El sistema educativo actual responde a la sociedad de hoy en día o a la de un futuro?» Al igual que en la sociedad, existen cambios continuos en el sistema educativo y tenemos que estar preparados», han explicado desde el colegio. Para darle la respuesta adecuada a esos cambios, desde Maria eta Jose analizaron las distintas metodologías. En esa búsqueda se encontraron con un método innovador, impulsado por el médico-psiquiatra Rafael Cristóbal, en el colegio Arizmendi de Arrasate.

Este sistema, Pedagogía de la Confianza, se centra en el apoyo y la motivación del alumno, creando espacios de interés para que éstos se sientan cómodos y puedan desarrollar sus distintas habilidades. «Este método ha tenido mucho éxito en los centros en los que se ha puesto en marcha. Además, tiene una base científica que la sustenta. Nos pusimos en contacto con Rafael y estudiamos la posibilidad de implantarlo aquí», han explicado el director titular, Isaak Aranberri, y el director pedagógico, Joxean Etxabe.

Se trata de un sistema cerrado, el cual aborda todos los ámbitos que influyen en el día a día del centro, como las infraestructuras del colegio, la relación con los alumnos y familias y la formación del profesorado. «Rafael Cristóbal y su equipo trabajan con nosotros mano a mano, guiándonos en los pasos que debemos seguir para que tenga éxito», señalan. Hace un año que comenzaron a trabajar con él, formando a los profesores para que este cambio funcione correctamente; con seminarios para los familiares y realizando un seguimiento personalizado en el propio colegio, también junto con la psicóloga Mireia Centeno.

Trabajando la confianza

La confianza será la pieza clave para el buen desarrollo del proyecto. «Si el niño o la niña tiene confianza en sí mismo y con las personas que lo rodean, se sentirá cómodo y seguro. Ese será el momento idóneo para encontrar y desarrollar sus capacidades. El entorno; el tiempo y espacio; y el proceso de la enseñanza serán primordiales para poder conseguir esa confianza.

Esta metología se ha establecido en las aulas de 0 a 6 años. Este año han empezado a introducirlo en también en Educación Primaria y prevén introducirlo poco a poco en todos los cursos, es decir, hasta los alumnos de bachillerato. «En los alumnos de jardín de infancia, aunque sean del mismo año, se nota cuando uno ha nacido en enero y otro en diciembre, existe casi un año de diferencia entre ellos. Con este modelo se respetará el ritmo natural del pequeño, su ritmo biológico y cognitivo. Es decir, se respetará su ritmo de aprendizaje para que no se quede atrás porque aún no ha llegado su momento. De esta forma, habrá un seguimiento personalizado, se sabrá con determinación dónde fallan o por qué no muestran interés por alguna actividad, consiguiendo a su vez reducir el fracaso escolar», ha explicado el director titular.

Así, se romperá con los espacios cerrados en las aulas tradicionales. Los más pequeños dispondrán de espacios abiertos en los que podrán encontrar un sentido a lo aprendido en clase y darán rienda suelta a su imaginación.

El afecto y unión entre los padres y educadores del centro será una pieza fundamental en todo el proceso. «Debemos cuidar tanto al alumno, a su familia y al profesor. Se estrecharán los vínculos entre ellos, convirtiéndo al educador en uno más de la familia, será un tío o una tía más. Si el niño ve que su familia tiene confianza en esa persona, se sentirá más seguro». Es por eso que los padres tendrán la oportunidad de entrar siempre y cuando quieran en el aula. «No debe haber una barrera entre el centro y los padres. Antes los padres se quedaban en la puerta cuando traían a sus hijos, pero ahora habrá un espacio para ellos, donde podrán entrar, ver y participar en el proceso educativo», ha indicado Isaac Aranberri. Según ha explicado el director pedagógico, Joxean Etxabe, los alumnos tendrán tiempo para el aprendizaje y para el desarrollo. «En las clases trabajarán entre otras cosas los idiomas, la lectura o la escritura y después, para que lo aprendido sea efectivo, tendrán su tiempo para explorar y desarrollar lo aprendido en los distintos espacios que se van a habilitar para ellos y en los que los profesores analizarán cómo son sus intereses y si responden bien a lo aprendido». En esos espacios, los escolares podrán compartir sus intereses con alumnos de otras edades, ya que se tratará de espacios abiertos y dinámicos.

Puertas abiertas

Por otro lado, se recuerda que el período de matriculación 2017-2018 dará inicio el día 30. Antes, se realizarán las reuniones de puertas abiertas, para explicar en qué consiste la Pedagogía de la confianza', los servicios y características de Maria eta Jose Ikastetxea. Las sesiones serán el próximo sábado, día 28, a las 10.30 en castellano y a las 11.30 en euskera. (Habrá servicio de guardería). En caso de no poder acudir, se podrá concertar una cita llamando al 943.860462. Para formalizar la pre-matrícula existen dos opciones: acercarse a la secretaría del centro o mediante la página web del colegio, entrando en el apartado correspondiente y siguiendo las indicaciones que allí se mencionan. Para más información www.mariatajose.eus.