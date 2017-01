Eguzki reclama al Gobierno Vasco que invierta en el proyecto de saneamiento de Oikia

Eguzki ha denunciado que son muchos los proyectos de saneamiento pendientes que siguen acumulando retrasos, fundamentalmente «porque el Gobierno Vasco no realiza las inversiones a las que en su día se comprometió». En este sentido, la organización ecologista reclama al nuevo ejecutivo de Urkullu que aborde esta cuestión «como se merece», empezando por reflejarla en los presupuestos que está elaborando para 2017.

Entre los proyectos pendientes que dependen de la financiación del Gobierno Vasco se encuentra el saneamiento de Oikia, que figuraba ya en el Acuerdo Marco interinstitucional para la construcción de infraestructuras hidráulicas en Gipuzkoa en el período 2007-2011. «Esos trabajos no solo no se han realizado, sino que, según la nueva planificación, aprobada este mismo año que acabamos de dejar atrás, no está previsto acometerlos hasta el período ¡2022-2027! Eso, dada la 'tradición' de acumular retrasos en esta materia, puede ser tanto como admitir que las aguas residuales de Oikia seguirán vertiéndose sin la preceptiva depuración previa prácticamente sine die», explican.

El pacto de gobierno firmado entre PNV y PSE, entre otras cosas, dice lo siguiente: «Se procederá al desarrollo y ejecución de las infraestructuras hidráulicas de abastecimiento, saneamiento y depuración del agua, de conformidad con la planificación existente». Desde la organización expresan que, «la planificación existente incluye plazos, que, como hemos visto en el caso de Oikia, se vienen incumpliendo de manera reiterada. De modo que, salvo que por parte del Gobierno Vasco haya un compromiso presupuestario suficiente, que hasta ahora no ha existido, este apartado del pacto quedará en papel mojado». Los miembros de Eguzki expresan que, han escuchado con frecuencia que los proyectos de saneamiento pendientes «se irán ejecutando a medida que haya disponibilidad presupuestaria». Sin embargo, consideran que no es cuestión de dinero, sino de prioridades. «Otra cosa es que, como en el año que acaba de terminar, el Gobierno haya destinado el 72% del presupuesto de inversiones del Departamento al TAV, cuya financiación corresponde además a Madrid. Y, claro, con la 'calderilla' que le quede no le llegue para hacer frente a sus propias competencias y, en concreto, a sus compromisos en materia de saneamiento». Desde el punto de vista, de la organización ecológica los proyectos de saneamiento son imprescindibles, «son más que estratégicos, pues son simplemente básicos».