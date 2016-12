'Oraindik atzo' se presenta hoy en Alondegia

Zumaia fue duramente castigada por el régimen franquista durante la Guerra Civil. Los días 13 y 14 de febrero de 1937 un total de 252 zumaiarras fueron sometidos a la expulsión, la mayoría mujeres y niño. Joseba Esnal, miembro de Erkibe Kultur Elkartea, ha trabajado durante muchos años recopilando información, documentos e imágenes para poder recuperar esa historia, la historia de Zumaia. Ese trabajo ha dado sus frutos con 'Oraindik atzo', un libro narrativo y a la vez divulgativo, que recopila lo vivido en el municipio desde la proclamación de la II República hasta la expulsión de esos 252 vecinos. El libro se presentará esta tarde, a partir de las 19.00 horas en Alondegia.

«Es una idea que viene desde hace mucho tiempo. Con motivo del 80 aniversario de la expulsión, desde Erkibe pensamos en elaborar este libro para después poder repartirlo en los centros escolares. Se trata de un libro de muy fácil lectura, por lo que finalmente estará dirigido a cualquier persona», ha explicado Joseba Esnal. De este modo, 'Oraindik atzo' será un elemento más para el desarrollo de la recuperación de la memoria histórica de Zumaia.

Para la elaboración de este trabajo, Esnal ha contado con la colaboración de su hija Paula. Mientras que él ha realizado los trabajos de investigación, su hija ha dado forma al contenido. Para esta ocasión, también han contado con la participación de la artista Bego Blanco, quien se ha encargado de las ilustraciones.

Mediante este libro, los miembros de Erkibe quieren hacer un homenaje a aquellas mujeres de la década de los 30. «Queremos contar la historia de Zumaia, hacer un repaso y poner en contexto los años de la República; la importancia que tuvo el Ayuntamiento en cada época; el florecimiento del nacionalismo vasco; cómo fueron las expulsiones y la guerra; pero, sobre todo, hacer saber la importancia del papel de la mujer y hacer nuestro humilde homenaje a las grandes olvidadas. Con la llegada de la República consiguieron tener un gran peso a nivel cultural, en el teatro, dando clases de baile y de euskera; también en los servicios sociales», explican.

Tras los cinco años de la II República, y con la llegada de la represión franquista, los hombres de la familia tuvieron que ir al frente. «El 21 de septiembre de 1936 entraron las tropas de Franco a Zumaia y las expulsiones fueron los días 13 y 14 de febrero de 1937, justo cinco meses después».

«Perdonar, pero no olvidar»

«Esta historia la hemos escuchado mucho en casa, ya que la abuela siempre nos ha contado esas vivencias. Hoy en día se compara con lo que está sucediendo en Siria, porque aquí también se ha vivido esa situación», ha explicado Paula, y ha añadido, «existe mucho desconocimiento sobre lo vivido en Zumaia, por eso creemos que este es el momento idóneo para que salga este libro, ya que en unos años no tendremos las mismas posibilidades de contar con testimonios, teniendo en cuenta que las personas que lo vivieron tienen más de 80 años».

Tanto Joseba como Paula se han mostrado satisfechos con el resultado de 'Oraindik atzo'. «Estamos muy contentos de que este tema se vaya a tratar en las aulas, detalla lo sucedido de una forma muy sencilla y resumida. Se conoce muy poco sobre esta historia y de este modo, no va quedará en el olvido. Como dice la abuela, hay que perdonar, pero no nos tenemos que olvidar».

Para la edición de este libro, Erkibe ha recibido ayuda por parte del Gobierno Vasco, de la Diputación Foral de Gipuzkoa y del Ayuntamiento de Zumaia. Se han editado un total de 1.000 ejemplares, los cuales se repartirán en los centros escolares. Su lectura también estará disponible próximamente en el archivo del consistorio y en la casa de la cultura. Asimismo, los asistentes a la presentación del libro también podrán adquirir un ejemplar. 'Oraindik atzo' se podrá obtener de forma gratuita.

Bego Blanco por su parte, también se ha mostrado muy contenta por haber podido participar en este proyecto con las ilustraciones. «Una de las razones por las que me interesé fue el hecho de que se vaya a repartir en las aulas. Me gusta el hecho de saber que algunos de mis alumnos vayan a tener algún día entre sus manos este libro y puedan saber que gente de Zumaia se tuvo que ir, dejar su hogar y su vida, solo por sus ideas. También me empujó el entusiasmo que Joseba ha mostrado con este trabajo, la emoción y el respeto que tiene con esta historia, y con esas mujeres que han trabajado tanto por mantener nuestra cultura». Con tinta y plumilla, la artista ha dibujado las imágenes que Esnal le ha proporcionado para acompañar los textos del libro. «Las imágenes reales son más duras, más impactantes. Los dibujos lo hacen más atractivo e invitan comenzar con la lectura, a adentrarse en el relato», ha indicado Bego.

Recuperación de la memoria

El pasado mes de octubre, el Ayuntamiento firmó con la Sociedad de Ciencias Aranzadi el acuerdo para el proyecto de la recuperación de la memoria histórica del municipio. De este modo, se ha puesto en marcha la escritura de un libro que recogerá lo sucedido entre 1936 y 1945, el cual cuenta también con la colaboración de Erkibe Kultur Elkartea.

En 2017, con motivo del 80 aniversario de las expulsiones, se llevarán a cabo varias actividades como exposiciones y charlas, que se anunciarán próximamente. Por otro lado, después de su estreno en el Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián, llegará a Zumaia el documental de Baleuko 'Ama nora goaz?'. «Nosotros les presentamos nuestro material, contábamos con testimonios de cuatro mujeres de Zumaia, les encantó y quisieron ampliarlo a todo Gipuzkoa». El documental cuenta con el testimonio de 12 personas que vivieron en primera persona la terrible experiencia de ser expulsadas de sus hogares.