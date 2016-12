Concierto solidario de ZUMB a favor de Zumaiako Errefuxiatuen Harrera taldea

Después del gran éxito en las dos entregas de la 'Divina Comedia', la Banda Municipal de Zumaia (ZUMB) ofrecerá su concierto navideño compuesto por villancicos, mañana viernes, a partir de las 20.00 horas en Alondegia. Al igual que en años anteriores, se tratará de un concierto solidario. En esta ocasión, el dinero recaudado se destinará a la plataforma ciudadana Zumaiako Errefuxiatuen Harrera Taldea.

«Será un concierto informal y cercano. Venimos de interpretar una obra como 'La Divina Comedia' y ahora es el turno de ofrecer un concierto con canciones navideñas, pero con un toque marchoso y desenfadado», ha explicado el directo de ZUMB, Jose Mari Azkue. El repertorio de mañana estará compuesto por piezas conocidas como 'Feliz Navidad' pero también por villancicos extranjeros, como las canciones americanas 'White Christmas', 'We Wish You a Merry Christmas' o 'Jingle Bells'.

La actuación de la banda será un buen instrumento para adentrarse en el ambiente navideño, pero también de mostrar el lado más solidario. «Nuestra intención es que este concierto acerque al mayor número de personas, pero también divulgar el trabajo que hace el grupo de Zumaiako Errefuxiatuen Harrera Taldea», ha señalado Azkue.

De este modo, aprovechando el espíritu caritativo que reina por estas fechas, al final de la actuación todo aquel que quiera mostrar su apoyo a las personas refugiadas tendrá la oportunidad de dar su granito de arena, aportando su donativo o adquiriendo banderas, chapas o mochilas que se pondrán a la venta. «Todo donativo será bienvenido». Asimismo, las personas que este año se animen a correr en el día de San Silvestre tendrán la oportunidad de comprar un dorsal solidario para que, junto al oficial de la prueba, den visibilidad a todas las personas que dejan su hogar huyendo de la guerra.

«El concierto benéfico del pasado año fue a favor de la asociación Darahli y este año hemos decidido ayudar al grupo de apoyo a los refugiados. Durante el concierto se explicará cuál es su trabajo y al finalizar, todo aquel que lo desee podrá hacer su donativo. Si queremos cambiar algo de forma global debemos trabajar también a nivel local, está en nuestras manos. En este sentido, en Errefuxiatuen Harrera Taldea llevan a cabo muchas iniciativas a nivel local y saben cómo y a dónde dirigir ese dinero recaudado», ha expresado el director de ZUMB.