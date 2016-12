Pedro Luengo expone hasta el día 31 en la sala Oxford

Pedro Luengo (Azpeitia, 1971) expone 'Matrikulak Bi' hasta el día 31, en la sala Oxford de la casa de la cultura Alondegia. Una muestra compuesta por las obras realizadas en los últimos tres años.

«Hace dos años expuse mis trabajos bajo el título 'Matrikulak' en Azpeitia. El nombre de 'Matrikulak Bi' viene de ahí, digamos que es la continuación de ese trabajo», ha explicado Luengo.

En esta segunda parte muestra al público alrededor de 30 piezas de diferentes técnicas y estilos, tales como transfer, collage, óleo o pintura acrílica. En todas ellas existe un elemento común: la matrícula. Cuatro números y tres letras conforman estas matrículas inventadas por el pintor amateur que, a su vez, son su sello personal. «Se me ocurrió poner números y letras principalmente por estética. Me gustó el resultado y decidí que ese detalle fuera la conexión de la exposición. Además, dibujo muchos vehículos por lo que todo está relacionado».

Aunque lleva más de una década pintando, el azpeitiarra confiesa que no se considera un artista. «No me dedico exclusivamente a ello, yo tengo mi trabajo, aunque me encanta pintar», expresa.

Paisajes, retratos y bicicletas

En 'Matrikulak Bi' se puede disfrutar de arte urbano, retratos y antiguas bicicletas. Varios cuadros están inspirados en fotografías realizadas por el propio Pedro Luengo, de sus viajes, momentos y experiencias. Retratos de personas, paisajes y rincones especiales que ha conocido en Marruecos, Buenos Aires, India, Vietnam o Senegal. Para la creación de otros cuadros en cambio, se ha inspirado en fotografías de revistas, periódicos o de Internet. «La propia fotografía me tiene que decir algo, después juego con la imagen y voy incluyendo distintos elementos», ha señalado.

Luengo recibe clases en Azkoitia y en Azpeitia con los artistas Diego Cruz y Udane Juaristi. «He aprendido mucho de ellos. Siempre me ha gustado hacer retratos y en eso Diego es muy bueno. También disfruto con el arte urbano que es el estilo de Udane. Podría decirse que he seguido los pasos de los dos».

Se puede visitar 'Matrikulak Bi' de lunes a viernes, de 18.00 a 20.00 horas, y los fines de semana de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas. Además, también se puede adquirir alguna de las piezas de la muestra.