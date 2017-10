Zarautz acoge mañana una feria de economía alternativa y solidaria Economía alternativa. Los diferentes expositores mostrarán al público su forma de trabajar y funcionar. Organizada por Zarauzko Solidaritate Koordinadora, se celebrará de 10.00 a 14.30 en Zigordia y Lege Zaharren enparantza ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Viernes, 6 octubre 2017, 00:23

Zarauzko Solidaritate Koordinadora, con la ayuda del Ayuntamiento de Zarautz, ha organizado para mañana, sábado la IV Feria de Economía Alternativa y Solidaria, en la Plaza del Ayuntamiento desde las 10.00 a las 14.30 horas. En esta feria habrá oportunidad de conocer diferentes alternativas de economía, productos de cercanía, reutilización, reciclaje, seguros y bancos éticos, energías alternativas, textiles naturales, viajes solidarios, trabajo en cooperación e inclusión, a cargo de diferentes expositores que explicarán a las personas interesadas en qué consiste su método de trabajo. Todas estas opciones las tenemos a mano y Zarauzko Solidariatte Koordinadora pretende que zarauztarras y visitantes las conozcan y puedan hacer uso de ellas.

Participarán en la feria los hermanos Odriozola, de la marca Agerreburu, ganador de este año del mejor queso en la feria de Ordizia; Goiener, que analizará la factura de luz de las personas que se acerquen con ese interés; Ekolio elaborará jabón. Se expondrán opciones de software y hardware libre con la presencia de OlatuKoop y OpenLab, que nos presentarán alternativas para salir de las grandes multinacionales; además OpenLab ofrecerá un taller básico de Arduino a las 11 de la mañana. Se anima a llevar móviles olvidados en los cajones para que la ONG Alboan les dé una solución con vistas a una tecnología libre de conflicto.

De la misma manera, Hotz Zarautz, Acoes y Saharautz dispondrán de stand propio donde ofrecerán productos para la financiación de sus proyectos; y Proyde Proega pondrá a la venta productos de Comercio Justo. Son algunos de los stands que se presentarán mañana en Zarautz. «Acércate a descubrir estas alternativas y te contaremos con ilusión en qué consisten», señalan los organizadores. «Nuestro reto es crear unas estructuras económicas solidarias no excluyentes, no especulativas, donde la persona y el entorno sean el eje, el fin y no el medio para conseguir una condiciones dignas para todas las personas».

Añaden, que «queremos encontrarnos contigo, desde las ideas y desde la presencia de estructuras solidarias que son una realidad, con un claro mensaje de que esto es factible, de que miles de personas ya están participando desde hace muchos años en hacerlo posible. Presentaremos propuestas a todos los sectores sociales, económicos, políticos y particulares como lugar de encuentro, reflexión, participación, adhesión, y comunicación».

Una feria realmente interesante que nos servirá para conocer otro tipo de economía alternativa.