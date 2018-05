Xabier Txurruka (Alcalde de Zarautz): «Es posible tener unas cuentas saneadas y a su vez impulsar inversiones» Xabier Txurruka esta semana en las obras de Santa Klara. / DV El primer edil asegura que mantiene «la misma ilusión que el primer día para afrontar la 'txanpa' final de legislatura» ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Domingo, 27 mayo 2018, 00:15

A un año para las próximas elecciones municipales, Xabier Txurruka ha sido reelegido en primera vuelta para repetir como candidato de EAJ-PNV.

-Se cumple el tercer año de su mandato. Aparentemente, para ser su primera incursión en política, ofrece la sensación de llevarlo bien...

-Llegamos a Alcaldía con ilusión y con muchas ganas de trabajar, pero también con las ideas claras sobre lo que debíamos hacer. Todo eso lo plasmamos en un Plan de Legislatura que es nuestro libro de ruta para los cuatro años de mandato. Me siento muy arropado por mi equipo y cuento con el apoyo de mi partido. El PNV de Zarautz no está haciendo sino corresponder a la confianza que una amplia mayoría de los y las zarauztarras depositaron cuando apostaron por el cambio.

«¿De qué me siendo más satisfecho? Del homenaje a Iruretagoyena; se lo debíamos»«Este verano vamos a contar con un Kalerki muy especial, y conciertos más rockeros en el Malecón»

-Dar un impulso a la política de vivienda es uno de los retos que se han planteado en esta legislatura. Aldapeta y Salberdin, son los dos ejes principales, con un millar de viviendas nuevas. ¿En qué punto se encuentran ambos proyectos?

-Al llegar a la Alcaldía nos encontramos con los dos proyectos estancados y hemos tenido que trabajar mucho para desbloquearlos. Hemos rehecho el proyecto de Aldapeta porque el que heredamos era inviable. Por ello, al inicio del mandato llegamos a un acuerdo con la Fundación Santa Ana y con Visesa (Gobierno Vasco) para posibilitar un nuevo proyecto, viable. Así se construirán 50 viviendas protegidas, 30 de ellas tasadas, que se sortearon hace un año y las 20 restantes serán VPO que adquirirá el Ayuntamiento para sacarlas en alquiler social una vez terminadas las obras. Las obras de urbanización de Aldapeta acaban de arrancar y esta promoción que también pretende dar respuesta al problema de la accesibilidad del barrio de Vista Alegre con la construcción de dos ascensores urbanos que esperamos poder ver en funcionamiento a finales del año que viene. Por su parte, el 7 de junio sortearemos las primeras viviendas protegidas de Salberdin. Serán 113 VPO. Además, hemos firmado un convenio con el Gobierno Vasco para que construya 60 apartamentos en alquiler en Salberdin. Asimismo, firmaremos otro convenio de colaboración para la promoción de otras 25 viviendas de protección social en alquiler en Lanpardo Kalea.

-¿Cómo se encuentra el paso de Santa Clara? ¿Se descarta definitivamente el soterramiento del tren?

-La semana pasada se colocó el cajón del paso subterráneo bajo las vías, con lo cual las obras comienzan a ser más visibles. ETS espera concluir las obras para el último trimestre de este año. Suprimir el paso a nivel de Santa Klara ha sido uno de nuestros objetivos prioritarios y lo vamos a cumplir gracias a la implicación del Gobierno Vasco, quien ha asumido la totalidad de las obras. Próximamente vamos a firmar un convenio para redactar el proyecto de la nueva estación que incluirá otro paso subterráneo que comunicará Salberdin con el parque de la estación. No descarto que a futuro se pueda llevar a cabo el soterramiento de las vías pero se trata de una obra muy compleja que requerirá de soluciones técnicas e inversiones que a día de hoy son inabarcables.

-Respecto a Errotaberri, ¿cómo marchan las obras previas a la urbanización de la zona y para cuándo Errotaberri en marcha?

-Esperamos concluir esta primera fase de obras de urbanización este verano. Estamos trabajando con la Diputación un convenio para financiar las obras de acceso al polígono desde el puente de Frantzeskua. Todo indica que el año que viene será clave para que nuevas empresas puedan instalarse en la nueva zona industrial. El Ayuntamiento ya mantiene relaciones con empresas que han mostrado su interés en venir a Zarautz, que es lo importante.

-Tener el pueblo 'txukun' es otra de sus prioridades...

-Así es. Además de impulsar grandes proyectos, trabajamos día a día para que nuestras calles, plazas y aceras estén lo más 'txukunas' posibles. Para ello, al inicio de la legislatura pusimos en marcha el programa Auzoz auzo, que está dando muy buenos resultados. Los y las zarauztarras agradecen el trabajo diario de la brigada municipal reparando baldosas, colocando papeleras, resolviendo la accesibilidad con pequeñas rampas, arreglando bancos y parques infantiles. Por otra parte, hemos renovado el parque de Pilartxo Enea y da alegría verlo lleno de vida. Al igual que el parque cubierto de Salbide, que ha sido un éxito. Continuaremos renovando los parques infantiles.

-Modelo aretoa, ¿para cuándo abierto?

-El departamento de Cultura ya está organizando la nueva programación para el último trimestre de este año. Con las obras de la rehabilitación vamos a ampliar y modernizar el escenario a la vez que el patio de butacas y las butacas del anfiteatro, para enriquecer el programa cultural de nuestro municipio.

-Y respecto a la compra de Santa Klara, ¿alguna novedad?

-No y además pienso que se han creado unas expectativas sobre la inmediatez de la compra que no son reales. Mantenemos buenas relaciones con las clarisas de Oñati, propietarias del convento, y, esperamos seguir en contacto sin injerencias de terceros que no hacen más que entorpecer los tiempos de la negociación.

-Por otra parte, parece que el litigio que mantiene el Ayuntamiento en Asti con la empresa que iba a hacer la obra no se desbloquea. ¿Seguirá un verano más cerrado?

-Sí. Estamos en la misma situación que el verano pasado. El tema no ha avanzado en los tribunales.

-Y en este cuarto año de legislatura, además de los citados, ¿qué proyectos nuevos tienen planteados?

-Ya están en marcha las obras del ascensor de Azken Portu Goia, que esperamos poner en marcha para mediados de julio, la peatonalización de sendos tramos de Herrikobarra y San Frantzisko y llegarán los proyectos de rehabilitación del Torreón y el parque de Vista Alegre, el aparcamiento de Hiruerreketa, nuevas gradas para el campo de fútbol de Asti Txiki, además del nuevo pabellón deportivo cubierto de Lizardi, la nueva oficina de turismo en plena calle Mayor y Emakumeen Etxea. Pero aún hay mucho por hacer.

-Cambiando de tercio; se asoma el verano y en cuanto al programa festivo, ¿algún detalle que nos pueda adelantar?

-Trabajamos para ofrecer eventos de calidad no sólo en verano sino durante todo el año y la pasada Semana Santa, por ejemplo, apostamos por la Itzulia Basque Country. Fue todo un éxito. Por su parte, a falta de un mes para San Pelaios, podemos avanzar que este año tendrán un protagonismo especial los gigantes de Zarautz. A petición popular hemos encargado los gigantes txikis de goma que nos pedían muchas familias y estarán a la venta a partir de mañana en la oficina de turismo. El 24 de junio celebraremos el tercer encuentro de comparsas de gigantes en Zarautz y en el inicio de las fiestas tendrá un protagonismo especial la comparsa de gigantes. En cuanto a la programación de verano, vamos a contar con un Kalerki muy especial, en su 25º aniversario. Y en la Aste Nagusia, podemos adelantar que este año la apuesta por los conciertos del Malecón tendrá un toque más rockero. Uno de los grandes atractivos será el concierto de Rosendo Mercado, en su gira de despedida.

-¿Y cómo es la situación financiera del ayuntamiento? Parece que hay más recursos para obras...

-Las posibilidades económicas y los recursos son similares a los de la legislatura pasada. Para hacer todo lo que estamos haciendo además de dinero hace falta trabajar con una planificación y una gestión responsable. La gente nos dice que se nota que se están haciendo más cosas y hay quien nos pregunta si nos estamos endeudando. Rotundamente, no. Es posible tener unas cuentas saneadas y a su vez impulsar inversiones y servicios que mejoren la calidad de vida de los y las zarauztarras, y lo estamos demostrando, con hechos para Zarautz.

-Hasta la fecha, en los tres años que lleva como alcalde, ¿de qué se encuentra más satisfecho?

-Personalmente del homenaje de reconocimiento a Jose Ignacio Iruretagoyena este pasado enero. Se lo debíamos a él y a su familia. Por otro lado, en el día a día estamos cumpliendo con muchas de las cosas que nos comprometimos a realizar en nuestro Plan de Legislatura. Si hay algo que casi me obsesiona es cumplir la palabra dada. Hablamos de mejorar los equipamientos culturales, deportivos, los servicios municipales... De dar respuesta al problema de la vivienda, de activar la política industrial en Zarautz y trabajando mucho lo estamos consiguiendo. Pero, sobre todo, nos comprometimos a no dejar a nadie al margen. Ejemplo de ello son, la puesta en marcha de la Mesa de la Diversidad Funcional y la de la Tercera Edad o el impulso a programas nuevos como Ongi etorri eskolara. Queremos seguir trabajando con las asociaciones locales y voluntarios que hacen que Zarautz sea un pueblo tan especial.

-Dentro de un año otra vez elecciones. ¿Volverá a presentarse?

-En la primera vuelta del proceso de elección, los y las afiliadas de EAJ-PNV de Zarautz me han propuesto para ser reelegido como candidato a alcalde. En junio se celebrará la segunda vuelta. Es un honor que vuelvan a confiar en mí. Tengo la ilusión del primer día para afrontar la 'txanpa' final de la legislatura y estoy dispuesto a trabajar otros cuatro años, con más experiencia y ganas si cabe.