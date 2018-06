Xabi Castaño será el nuevo entrenador del Babyauto Zarautz de rugby El entrenador. Xabi Castaño; el presidente, Dani Higón, y el segundo, Facundo Orive, en Asti. / ETXEBERRIA Sustituye a Phil Huxford y Facundo Orive seguirá como segundo técnico ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Jueves, 7 junio 2018, 00:17

Xabi Castaño será el nuevo entrenador de Babyauto Zarautz de rugby para esta próxima temporada 2018-19 en sustitución de Phil Huxford, que deja paso a Castaño, natural de Bayona pero quien lleva los últimos 10 de sus 40 años residiendo en Zarautz, además estrechamente ligado a la sección de rugby. No en vano llegó a Zarautz para jugar en el primer equipo junto a David Viguera en el 2008 y durante estos años, además de cómo jugador ha venido desempeñando tareas de entrenador y preparador físico de la cantera del rugby zarauztarra.

El presidente de la sección de rugby, Dani Higón, señala al respecto que «creíamos que el equipo necesitaba un cambio en la parte técnica y un revulsivo y en vez de empezar a buscar fuera, hemos considerado que Xabi puede ser la persona idónea porque es quien empezó a trabajar con el tema de las escuelas de rugby, tiene experiencia, conoce a la mayoría de jugadores, ha jugado y enseñado a jugar ...».

Xabi Castaño, quien tiene un aparente parecido físico al ex entrenador de la Real John Benjamin Toshack, «eso me dicen», dice afrontar con gran ilusión el nuevo reto. «Me han propuesto ser entrenador del primer equipo y creo que estoy preparado para dar el paso. Hay un buen proyecto, conozco a gran parte de la plantilla a la que entrené hace 8-9 años. Prometo trabajo y más trabajo; con fe y dando continuidad a las ideas salen las cosas». Dice que el Babyauto Zarautz ha contado estos últimos años con un equipo de jugadores de no mucho peso. «Trataré de imponer un estilo de rugby en movimiento, con jugadores que se puedan adaptar a las situaciones. No me gusta encasillarme en un estilo de juego concreto, hay que saber adaptarse a las situaciones, lo iremos definiendo poco a poco».

El presidente piensa que las muchas lesiones pasaron factura en la segunda vuelta de la temporada pasada, «pero también es verdad que estábamos mal acostumbrados, clasificando al equipo estos últimos años al play off de ascenso... Cada año los equipos fichan mejor, hay equipos de mucho nivel en esta categoría de plata y estar ahí en la 'pomada' casi hasta el final no es poco mérito», pienso.

Castaño contará con la colaboración del argentino de Buenos Aires Facundo Orive, quien lleva también ya 5 años residiendo en Zarautz. Facundo compaginará labores de jugador y segundo entrenador.

La base, jugadores de casa

La base de la plantilla la integrarán los jugadores de esta última temporada, «aunque sí que habrá algunos cambios. Siempre hay gente que lo deja y otros que vendrán a suplirlos». Castaño remarca que la base tiene que ser gente de casa; «nos reforzaremos en las posiciones que veamos más débiles. De momento no tenemos nada cerrado. Incluiremos a media docena de juveniles que pasan de categoría y que tan buen papel realizaron en el campeonato nacional».

Castaño pretende contar con una plantilla de 25-26 jugadores en el primer equipo, más una veintena de chavales en el segundo.Dani Higón hace hincapié en que «tenemos que buscar una base de equilibrio entre lo que tenemos en casa, con gente de fuera que cubra los puestos más específicos, siempre bajo la premisa de nuestro presupuesto». El presidente de la sección incide en la importante de reforzar el capítulo de entrenadores en los equipos de base y aprovecha para agradecer la labor de Phil Huxford estos tres últimos años en Zarautz, los dos últimos como entrenador-jugador.

La idea es empezar con la pretemporada en julio, aunque hay jugadores que no desaprovechan el nuevo gimnasio con el que cuenta la sección en Asti para entrenar por su cuenta. Por el contrario, echan de menos poner en marcha la cantina de la nueva instalación. «El papeleo y el tema de permisos lo están retrasando más de lo que quisiéramos», se lamentan.

Para el mes de julio han organizado udalekus para niños y niñas, con el aprendizaje básico del francés y el multideporte como ejes, con el propio Xabier Castaño y Facundo Orive como monitores.