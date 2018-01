La Vuelta al País Vasco comenzará con una etapa en Zarautz, el 2 de abril, con inicio y fin en el municipio DV ZARAUTZ. Jueves, 4 enero 2018, 00:10

La Vuelta al País Vasco, a disputar entre el 2 y el 7 de abril, comenzará en Zarautz, con la primera etapa con salida y llegada en nuestra localidad.

No han transcendido más detalles del recorrido de esta primera etapa, pero los aficionados tendrán la posibilidad de ver en directo a los mejores ciclistas del pelotón nacional e internacional; no en vano la Itzulia es una de las pruebas a las que acuden los ciclistas para ir preparando Giro, Tour, etc.

La segunda etapa comenzará también en Zarautz, para finalizar en Bermeo. La tercera etapa llevará a los ciclistas hasta Markina. La habitual contrarreloj que otros años se celebraba en la última etapa en Arrate se adelanta este año a la cuarta etapa, en la localidad navarra de Lodosa, y el cierre lo echará el final en el Santuario de Arrate.

Solo con recordar el podio de la pasada edición, con Valverde, Contador e Ion Izagirre, nos podemos hacer idea de los ciclistas con los que nos encontraremos en Zarautz en apenas cuatro meses.