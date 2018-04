Txiki Polit Zarautz y Aiala, a las puertas del ascenso El Txiki Polit. Perdió la final, pero la campaña ha sido muy buena. Los chicos perdieron el último partido de la finalfour 28-27 y las féminas cayeron en semifinales 19-17 ante el Lauko Elgoibar | ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Miércoles, 25 abril 2018, 00:17

Txiki Polit Zarautz y el Aiala Zarautz de la Euskal Liga se han quedado a las puertas de disputar la fase sector del campeonato estatal. Los chicos perdieron la final de la final four que se disputaba en Arrasate. En las semifinales del sábado doblegaron al Hondarribia por 24-18, pero no pudieron con los anfitriones en la final del domingo, con derrota por la mínima 28-27.

Ello no empaña la gran temporada que han realizado los jóvenes entrenados por Juanjo Camino, terceros en la Liga y finalistas en la final four. Empezaron muy bien la final, arropados por más de dos centenares de seguidores zarauztarras en las gradas, aunque del 4-8 que ganaban mediado el primer tiempo, se retiraron al vestuario con un desfavorable 12-9 tras errar más de la cuenta en ataque. En la segunda mitad lograron igualar a 14, pero no acertaron en varios ataques claros y en defensa tampoco estuvieron tan contundentes como el día anterior. El Arrasate se fue hasta el 23-19 y aunque no estuvieron lejos, no pudieron culminar la remonatda con derrota por 28-27.

El mister alineó a: Paulo Ostolaza, Borja Hidalgo, Ioritz Iruretagoiena, Mikel Sánchez, Peru Balenziaga (3 goles), Jon Aiertza (2), Aitor Atorrasagasti (4), Haritz Etxeberria (3), Gari Balenziaga, Ander Eizagirre (5), Alex Eizagirre, Josu Leunda (5), Gorka Manterola, Ioritz Manterola (3), Alex Mugika (1) y, Jorge Aduna.

De igual manera, derrota del Aiala Zarautz ante el Lauko Elgoibar en la semifinal de la final four celebrado en el polideportivo de Bidebieta. Tras un partido en todo momento muy igualado, que no se resolvió hasta los minutos finales, las de Toño González de Chavarri perdieron por 19-17. El mister alineó a: Junkal Beristain, Yone de la Maza (4 goles), Oihana Aranburu (3), Mirian Trojaola (1), Maria Azkue, Elizabeth Sánchez (1), Madalen Iraola (1), Eider Granado (3), Mireia Aizpurua, Garazi Bengoetxea, Jone Garmendia (1), Ainhoa Esnal, Maialen Zelaia, Lierni Aguado y Nahia Arruti (3).

El Amenabar Zarautz, por su parte, no pudo puntuar en Nava de la Asunción (29-23). El mal inicio del choque (7-2 a los 10 minutos), paso factura. El sábado, a las 19:00 frente al Lanzarote, tienen la primera de las cuatro finales que restan.

Asimismo, el fin de semana se disputará en Zarautz el campeonato de Euskadi cadete masculino, mientras las féminas jugarán en Etxebarri.