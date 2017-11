'Los trabajos y los días', exposición de Ramon Serras en Torre Luzea Ramon Serras. Junto a las Polaroid de la exposición. / AMAXKAR El fotógrafo zarauztarra muestra trabajos realizados con Polaroid y manipulados en los que recoge el mundo de la pesca JUAN MARI ZUBIAURRE ZARAUTZ. Domingo, 12 noviembre 2017, 09:45

Desde este viernes y hasta el 17 de diciembre la sala de exposiciones de Torre Luzea ofrece una interesante muestra de trabajos del fotógrafo zarauztarra, Ramon Serras. Se trata de imágenes captadas en su mayoría en el puerto de Getaria y están directamente relacionadas con la pesca.

La técnica que en su día utilizó Serras y que se puede disfrutar en la muestra está basada en fotografías tomadas con Polaroid y manipuladas manualmente, lo que da a las imágenes un efecto muy especial y cautivador.

El propio autor nos describe lo que el visitante encontrará en la exposición, «se trata de una exposición que hice hace treinta años y en la que se pueden ver instantáneas realizadas con el método Polaroid, lo que me permitía manipular las fotografías hasta conseguir el efecto que verá el visitante en la muestra».

En Getaria

Las fotografías recogen la vida de los arrantzales de Getaria. Ramon recuerda cómo se organizaba para capturar estas imágenes, «tenía un amigo en Getaria que me avisaba para acudir al puerto cuando llegaban los barcos. Me llamaba y me decía cuando era el momento de ir. Dejaba el trabajo, cogía el coche y una vez allí, hacia las Polaroid y las manipulaba. Lo hacía allí mismo, encima del coche todavía caliente. Eso es lo que se puede ver en esta exposición. Aunque la mayoría son de Getaria también hay de Orio, de Donostia y de San Juan de Luz».

En cuanto al motivo escogido Ramon es bien claro, «estaba cerca, podía ir fácil hasta allí sin perder mucho tiempo y como tenía el espía que me avisaba cuando acudir me resultaba cómodo. Con el tiempo aprendí cuando podían venir los arrantzales con la pesca. Salían los lunes y si había buena pesca regresaban los martes que era un día que aprovechaba para ir hasta el puerto en coche. También los viernes era una buena jornada porque aprovechaban para recoger las redes, repararlas, etc. Hay fotos de todo el trabajo de la semana, de ahí el título de la exposición, 'Lanak eta egunak' (Los trabajos y los días)».

El título a la exposición se lo puso el escritor Anjel Lertxundi, «se trata de una pequeña novela o escrito sobre el trabajo y los días en el que habla del griego Hesíodo, autor más o menos contemporáneo de Homero, y que escribió 'Los trabajos y los días' un texto sobre la agricultura y la navegación. Partiendo de eso, Lertxundi me hizo una bonita crónica que se puede leer en el catálogo».

Estas instantáneas de Polaroid las realizó como adelantábamos hace treinta años. Desde entonces Serras ha hecho otros muchos trabajos pero a esta serie le tiene un especial cariño, «con este trabajo conseguí el título de Maestro Internacional de la Fotografía. Luego he hecho otras muchas cosas pero esta muestra no se había visto nunca en Zarautz y he pensado que era interesante exponerla aquí. Sobre todo para la gente joven que hace fotografía con las cámaras digitales. En aquel entonces la Polaroid también era algo novedoso que te ofrecía la imagen al instante como la digital de hoy en día y además me daba la oportunidad de manipular la fotografía. Por eso me ha parecido interesante hacer esta exposición».

En la actualidad sigue sacando fotos. «Estoy organizando el archivo y saco fotos principalmente de Zarautz para que en el futuro se pueda ver el Zarautz de esta época tal y como yo la he recogido», explica.