Un tercer tribunal apoya el recargo del IBI aplicado por Bildu en el Ayuntamiento En primer término, concejales de EH Bildu en un Pleno. / ETXEBERRIA El Constitucional señala que dar poco uso a una vivienda o poseer más de una muestra capacidad económica, por lo que no se puede aplicar el principio de igualdad DV ZARAUTZ. Domingo, 4 febrero 2018, 00:43

Una sentencia del 18 de julio de 2017 del Tribunal Constitucional defiende el recargo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) aplicado en 2013 en el Ayuntamiento de Zarautz. «Lo extraño es que, después de que haya pasado medio año, ninguno de los dos partidos que ahora gobiernan en Zarautz hayan manifestado nada sobre esta sentencia», indican desde EH Bildu.

«Es el tercer tribunal que avala la decisión de aplicar el recargo del IBI; antes lo hicieron la Audiencia de Donostia y el Tribunal Superior del País Vasco. Por tanto, cierra todas las vías a quienes ponían en entredicho la validez de este recargo. Mencionar que en este caso el pleno no lo ha admitido ni a trámite, por lo que no ha encontrado ninguna base para poner en duda la validez del recargo».

«Es un derecho»

Explican que «la vivienda es un derecho, y en consecuencia, es obligación de la administración ejecutarlo para los ciudadanos. Por ello, el IBI tiene también un objetivo extrafiscal, mostrar conductas adecuadas a los ciudadanos. En ese sentido, la sentencia dice lo siguiente: Admite que la vivienda habitual es aquella en la que se está empadronado. También admite excepciones: en aquella que se lleve a cabo un ejercicio profesional, los empadronados en algún centro de mayores, los que se encuentren en trámites de herencia los dos primeros años...».

Según la sentencia, en cuanto que la vivienda cumple una función social, no dar un uso adecuado a la vivienda es un «hecho de significado social y económico negativo» y, al mismo tiempo, dar poco uso a una vivienda o tener más de una es muestra de capacidad económica. Por ello, «en ese caso no se puede aplicar el principio de igualdad. No se pueden considerar igual los que tienen más de una vivienda o los que tienen una. En consecuencia, tiene sentido aplicar un mayor grabamen del IBI. Al disponer de distinta capacidad económica, deben ser tratados de manera diferente fiscalmente», dice la sentencia..

En los presupuestos de 2018, EH Bildu propuso ayudas económicas para sacar al mercado de alquiler las viviendas vacías, pero PNV-PSE votaron en contra. «Tenemos claro que el problema de la vivienda de Zarautz no se arregla únicamente construyendo más y que hay que impulsar medidas eficaces desde el Ayuntamiento, para que se cumpla la función social de la vivienda», señalaron desde la coalición.