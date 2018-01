Seis fotógrafos rinden homenaje a John Berger en el Photomuseum Photomuseum. Dos de las obras que se pueden ver en la exposición, de Jesús Zabalza y Moncho Trullos. Lo hacen con la muestra 'Modos de ver', que se puede visitar hasta el próximo 11 de febrero ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Viernes, 12 enero 2018, 00:16

El Photomuseum acoge hasta el próximo 11 de febrero la muestra 'Modos de ver', en la que seis fotógrafos homenajean con sus imágenes al escritor británico, recientemente fallecido, John Berger. 'Modos de ver' es también el título de un ensayo fundamental del propio Berger, en el que el autor señala que toda fotografía es una elección humana tomada en una situación determinada, la decisión de registrar algo que para aquél que fotografía merece la pena.

Roberto Botija, Gorka Salmerón, Moncho Trullos, Ángel Ispizua, Jesús M. Zabalza y José Ronco conforman el elenco de fotógrafos que exponen un total de 34 imágenes de temática, técnica y formatos variados. Roberto Botija (Bilbao, 1953) se centra en retratar el cielo, cada vez más difícil de contemplar en nuestras ciudades. Gorka Salmerón Murgiondo (Legazpi, 1969) lo hace en Legazpi, en concreto, en el edificio que albergó la factoría de Patricio Echeverría. Moncho Trullos (Errenteria, 1959) reúne en 'Yendo' una selección de imágenes de «transeúntes yendo de un sitio a otro, no sabemos ni a qué, ni a dónde». Por su parte, Ángel Ispizua (Bilbao, 1956) opta por retratar concentraciones de gente en su serie 'Un segundo', mientras que Jesús M. Zabalza (Donostia, 1960) opta por la búsqueda del espacio solitario en medio del tumulto urbano. Finalmente, la aportación del salmantino José Ronco (Rágama, 1959) «consiste en fijar la imagen, el rastro de mis compañeros, de exposición» a través de sus rostros. Como ven, temática muy variada.

John Berger

John Berger fue crítico de arte y escritor. Nació en Londres, en 1926, en una familia humilde de origen húngaro. A temprana edad fue enviado a internados, pero a los 16 años se escapó del St. Edward's School de Oxford. Obtuvo una beca para estudiar arte en la Central School of Art de Londres. Finalizada la II Guerra Mundial, retoma sus estudios en la Chelsea School of Art, y entre 1948 y 1955 impartió clases de dibujo en la misma escuela donde Henry Moore enseñaba escultura. Con la publicación en 1965 de 'The Success and Failure of Picasso' (Éxito y fracaso de Picasso), Berger causó polémica. De alguna manera, el éxito le vino en 1972: por un lado, la cadena BBC empezó a emitir la serie 'Ways of Seeing' (Modos de ver), y por otra, gana inesperadamente el prestigioso Booker Prize por su novela 'G'.

En años venideros publicaría la trílogia 'Into Their Labour', considerada la cumbre de su obra: 'Pig Earth' (1979), 'Once in Europe' y 'Lilac and Flag' (1990). En ellas, el autor aborda el cambio que estamos aún experimentando con el paso de la vida rural a la urbana.