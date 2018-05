Según EH Bildu, «el PNV ha bloqueado durante tres años las viviendas de Aldapeta» DV ZARAUTZ. Domingo, 13 mayo 2018, 01:06

EH Bildu ha recibido positivamente la noticia del comienzo de las obras de las viviendas de Aldapeta, «pero no admitimos, como ha insinuado el alcalde, se nos culpe de los tres años de retraso de los trabajos».

Según explica EH Bildu, «en 2015 el proyecto estaba listo para empezar, hasta que lo bloqueó y paralizó el PNV. Ha necesitado tres años para volver a ponerlo en marcha. El PNV ha necesitado ese tiempo para justificar la posición que mantuvo con el proyecto de Aldapeta hasta 2015, básicamente, para justificar su posición contra todo proyecto de Bildu. Por ese orgullo y la falta de respeto que se les debe a los ciudadanos, las viviendas y los ascensores de Vista Alegre que los zarauztarras deberían estar ya disfrutando empezarán ahora a construirse».

Dice EH Bildu, «que en los pliegos de adjudicación de obra de 2015 se preveían 60 viviendas, 10 más que ahora y más baratas. Además, también se incluían los dos ascensores que tanto necesitan los vecinos de Vista Alegre y la cesión de locales para que la Fundación Santa Ana pudiese mejorar su servicio. Asimismo, contaba con todos los informes técnicos necesarios para llevar a cabo el proyecto y tanto el pleno como el Consejo de Zarautz Lur aprobaron los pliegos en mayo de 2015. Aún y todo, en 2015, en vísperas de las elecciones, EH Bildu decidió dejar en manos del nuevo gobierno entrante la decisión de la adjudicación. Por tanto, aunque todo estuviera aprobado, y señalándolo así en los acuerdos, se dejó en manos del próximo gobierno la publicación en el boletín oficial, para no atar las manos a nadie».

«Antes no, ahora sí»

Se refieren también a la actitud de Visesa SA del Gobierno Vasco con las viviendas de Aldapeta. « Mientras ahora las va a construir, con el proyecto anterior no quiso saber nada. En 2011-2012 el Ayuntamiento, estando en una situación económica-financiera muy grave, le propuso las tierras de Aldapeta a Visesa para su desarrollo, pero la respuesta fue oficialmente el silencio y verbalmente la negación. No es la primera vez que el Gobierno Vasco actúa de esta manera en Zarautz. Para las obras que actualmente se están realizando para eliminar el paso a nivel de Santa Clara, la Red Ferroviaria Vasca (RFV) quiso hacer pagar las obras a medias al gobierno de Bildu, y ahora se ha mostrado dispuesta a pagar toda la obra. No podemos admitir que se pongan en un segundo plano las necesidades de los ciudadanos y se actúe de esta manera clientelista según el color del gobierno».

También quieren aclarar que, «aunque el gobierno haya insinuado lo contrario, en ningún momento las diferencias entre el Ayuntamiento y la Fundación Santa Ana han sido el motivo del retraso de las obras. Esto lo corroboran tanto los técnicos municipales como distintas sentencias del juzgado de Azpeitia, que dieron la razón al Ayuntamiento. Nos parece sorprendente que ahora se saquen esas mentiras y excusas».

Acaban indicando que, «es inadmisible que el alcalde se invente una situación de bloqueo, cuando él es el máximo responsable de Urbanismo y cuando ha bloqueado durante tres años un proyecto que ha tenido en sus manos, en perjuicio de los zarauztarras».