'Rincones', fotografías de Inés Uribe en el Photomuseum

El Photomusem presenta la exposición fotográfica 'Rincones', de la bilbaína residente en Madrid, Inés Uribe Barrón, que se podrá visitar hasta el próximo 7 de enero. 'Rincones' propone una realidad distinta a la natural, creando composiciones que puedan existir con independencia de las referencias visuales de las que parte: las del mundo urbano.

«Al alejarnos de lo concreto, y poniendo el foco en los detalles formales, estructurales y cromáticos que nos ofrece la ciudad, nos percatamos del valor expresivo que emanan ciertos rincones. Por ello, el proceso creativo requiere de dos miradas: una mirada curiosa, investigadora y otra estética, que componga imágenes nuevas a partir de la rigidez de los elementos arquitectónicos y del formato fotográfico», explica la propia autora.

«El espacio no es una sucesión de puntos. Creamos el concepto punto en el instante en que queremos ubicar un objeto o un lugar. No es más que una posición en el espacio que puede ser detectado por sus coordenadas, un concepto útil para establecer la distancia que nos separa de otro punto. Una recta es una sucesión infinita de puntos contenidos en el espacio. Pero ninguno existe como tal, no ocupan espacio físico: son meros delimitadores. Todos estos elementos existen porque les damos una referencia con la que ubicarse».

El objetivo de 'Rincones' es, tal y como explica Uribe «conectar elementos entre sí y establecer relaciones en principio inexistentes, dando fluidez y orden a la aparente rigidez y caos de la urbe. Deconstruir para reconstruir, o para ir más allá: para conectar las imágenes con capturas que ya tenemos grabadas en nuestro subconsciente. La importancia de una actitud contemporánea radica precisamente en imaginar o partir de la realidad actual».

La exposición se podrá visitar en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, pudiendo aprovechar la visita para conocer el resto de servicios del Photomuseum: archivo, biblioteca, hemeroteca, exposiciones temporales, la exposición permanente, audiovisuales...

