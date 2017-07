Recomendaciones para un uso responsable Alpargatas hechas con toldos. Jueves, 13 julio 2017, 00:20

Quienes se acerquen al punto de información itinerante de la Munoa podrán dispones de información sobre las playas de Gipuzkoa: ubicación, características, condiciones océano-meteorológicas, servicios, webcam, etc. Podemos encontrar mucha información en la página web www.gipuzkoaingurumena.eus, en las municipales y otros enlaces de interés indicados.

También encontrarán recomendaciones para el uso responsable de las mismas, que serán transmitidas a los usuarios por educadores de calle, con un folleto informativo y distribución de mini-contenedores de playa para recoger y separar correctamente los residuos.

Serán recomendaciones relacionadas con el modo en que nos comportamos en las playas y en lo que podemos aportar individualmente para cuidarlas. Por ejemplo: recoger y separar correctamente los residuos, respetar las ordenanzas municipales (acampada, fuego, perros, etc.), ahorrar agua y no usar jabón en las duchas exteriores, no dañar a la flora y fauna (pequeños moluscos y crustáceos,...), usar los servicios públicos, respetar las dunas, etcétera.

Y por último podrán seguir avanzando en la política de gestión de residuos de este departamento, avanzando hacia la Economía circular 'Residuo o Materia prima'. Para esto se pondrá en valor la experiencia de Economía Circular ligada a uno de los residuos playeros más conocidos: la tela de los viejos toldos. El proyecto 'Toldoss', ha sido emprendido por Emaús Fundación Social a través de su marca SINdesperdicio en colaboración con nuevos creadores de Haria y Galarre.

Este proyecto recupera un residuo potencial, como es la tela de los viejos toldos, y lo convierte en recurso para la fabricación de bolsos, capazos, mochilas, neceseres, delantales, alpargatas, etc. a través de este proyecto, que además permite la creación de empleo solidario, porque avanzar en economía circular es avanzar, en medio ambiente, en crecimiento económico y en empleo verde y social, como es el caso.