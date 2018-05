La plataforma de jubilados invita a concentrarse y a acudir a la marcha del sábado

La plataforma de jubilados y pensionistas de Zarautz sigue activa y mantiene su llamamiento para concentrarse mañana en Lege Zaharren enparantza al mediodía. También convocan a la manifestación que el próximo sábado se celebrará en Donostia a partir de las 17:30 y desde la Plaza Cervantes, «consiguiendo una movilización histórica que colapse nuestra capital».

Pero no se detienen en esto. Una nota de la plataforma hace balance de lo conseguido hasta el momento, «por si alguien tenía alguna duda, luchar merece la pena. Con nuestras movilizaciones las personas pensionistas hemos conseguido que las pensiones entren en la agenda política y en la negociación presupuestaria. Sin embargo, lo acordado por PP y PNV no garantiza que a partir de ahora nuestras pensiones se revaloricen en función del IPC ya que el acuerdo en este sentido es sólo para los años 2018 y 2019; los incrementos de las pensiones que se complementan con la RGI en la CAV y Navarra no se beneficiarán de incremento alguno; el factor de sostenibilidad de la reforma del 2013 no se elimina, sólo se retrasa su ejecución»

También recuerdan que «el desigual reparto de la riqueza oculta una realidad que es especialmente grave para las mujeres, ya que sus pensiones de jubilación son un 70% más bajas que las de los hombres. Es inaceptable dejar el derecho a una pensión pública digna en manos de la negociación presupuestaria entre algunos partidos políticos. Nuestras pensiones no son moneda de cambio para utilizar en estas disputas». Por ello, instan a las personas pensionistas «para que continuemos con la lucha concentrándonos todos los lunes y llamamos a la manifestación del día 26 en Donostia».