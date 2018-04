La pieza de gran tamaño, en el malecón Domingo, 8 abril 2018, 00:36

José Luis Lasa indica que cuando creó la obra «tenía claro que debía quedarse en Zarautz, para que fuera un referente simbólico. Me puse en contacto con el alcalde para explicarle mi proyecto. Vino a mi taller y me comentó que le gustaría poner algo en el malecón. En la actualidad, el malecón comienza con la escultura Itsas-lema (timón) del zarauztarra Juanjo Gurrea frente al palacio de Narros y sería maravilloso que finalizara el recorrido con la escultura 'Surflariaren omenez' en Borguetto». Señala que al alcalde le gustó mucho su trabajo y el zarauztarra le explicó su deseo de regalárselo a su municipio. Así, donó la escultura 'Surflariaren omenez' al Ayuntamiento. «Me dijo que querían homenajear a Pukas y me pareció una bonita idea regalar la obra a ellos. La familia de Pukas quedó asombrada con el regalo. Fue una gran sorpresa y yo estoy encantado de que mi idea se haya convertido en realidad. Deseo que dentro de unos años esta escultura sea un referente de Zarautz y el surf», subraya emocionado. El surf, las olas... una pieza relacionada plenamente con el municipio. «Si colocáramos la pieza de gran tamaño en el malecón estaría instalada sobre una base de un metro y tendría dos metros de altura y dos de anchura. Creo que lo ideal sería que estuviese colocada en Borguetto», señala. No es la primera vez que Lasa crea una obra de gran tamaño, ya que la bodega Ameztoi cuenta con una preciosa escultura realizada por él. El alcalde, Xabier Txurruka, por su parte, agradece la implicación total del artista con este proyecto.

«Es de agradecer la donación de esta obra inspirada y creada en torno al surf. Estudiaremos cuál es el mejor punto para que pase a completar la magnífica exposición permanente de escultura que es ya nuestro malecón», concluye el alcalde.