Nuevos talleres para promocionar el bienestar físico y emocional En esta ocasión desde el Servicio de Prevención se organizan dos nuevos cursos. / ETXEBERRIA De la mano del Servicio de Prevención del Ayuntamiento ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Domingo, 14 enero 2018, 00:54

El Servicio de Prevención del Ayuntamiento de Zarautz ha organizado para el primer trimestre del año unos talleres para promover el bienestar físico y emocional. La concejala de Salud y Prevención, Miren Letamendia, señala que el objetivo principal de estos talleres es la promoción de la salud.

«Desde el servicio de Prevención entendemos la salud desde una perspectiva amplia y, cuando hablamos de salud, nos estamos refiriendo a la salud física y emocional. A través de estos talleres, queremos ofrecer a los zarauztarras conocimientos, habilidades, competencias, recursos y herramientas para el bienestar y mejorar el estado emocional».

Así, durante los meses de enero, febrero y marzo, se ofrecerán dos talleres. Por un lado, el de 'Comida y emociones'. Según explica Letamendia, los participantes en este taller reflexionarán sobre la relación entre la salud, la comida y las emociones.

«Hoy en día en nuestra sociedad aparece abundante información sobre la alimentación en los medios de comunicación, muchas veces contradictoria. Observar lo que una persona come, cuándo come y cómo come resulta suficiente para saber cómo es la vida de esa persona. Además, las obligaciones cotidianas, el trabajo, la ansiedad, el estrés y cientos de situaciones condicionan la relación que tenemos con la comida. La comida y las emociones están totalmente relacionadas en la vida diaria y, en este taller, se analizarán y trabajarán ambos aspectos».

Este taller lo impartirá la profesora Esther Eizagirre del próximo jueves 18 al 22 de marzo, en la sala de Etxezabala (Kale Nagusia, 29), todos los jueves, tanto en euskera como en castellano. El precio de matriculación es de quince euros para ambos talleres y, por lo menos, se deberá crear un grupo de ocho personas y máximo de quince.

El segundo taller que se impartirá será 'Adimen emozionala hezkuntzan' (La inteligencia emocional en la educación). En este taller se ofrecerán dos opciones: por un lado, un taller dirigido solo a personas adultas, y, por otro lado, el taller dirigido a niños. En este último taller será obligatoria la participación de una persona adulta de referencia.

La concejala de Prevención indica que en este taller se creará un espacio para trabajar la inteligencia emocional. «Es un programa dirigido a los progenitores y educadores. Asimismo, se acondicionará un espacio para niños, para que puedan jugar con las emociones de una forma lúdica».

En cuanto al taller dirigido a las personas adultas, trabajarán temas como las emociones, para qué sirven, de dónde vienen, cómo trabajar las emociones con los hijos y necesidades y conflictos, para responder a la siguiente pregunta: «¿Qué podemos hacer los adultos para educar a nuestros hijos e hijas en las emociones?».

La profesora de este taller será Donna Apellaniz y solamente se impartirá en euskera. El horario de este taller será de 10.00 a 13.00 horas en la sala del polideportivo, el 10 y 24 de febrero y el 10 y 24 de marzo. Para formar grupo se deberán inscribir un mínimo de 8 personas y máximo 18. En este caso también el precio de la matricula será de 15 euros.

En lo que al taller para niños se refiere, la concejala Letamendia adelanta que se ofertarán actividades lúdicas. En este caso la profesora será Ashok Iturriza, y este taller también se impartirá únicamente en euskera.

Las personas interesadas en participar en estos talleres deberán inscribirse cuanto antes, enviando un mensaje a la dirección: prebentzioa@zarautz.eus o, llamando al 943 005 127. En este sentido, la concejala de Prevención subraya que las plazas son limitadas y que se dará prioridad a las personas que viven en Zarautz.