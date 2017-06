Novedosas papeleras con forma de toldo 'visten' el malecón de Zarautz Toldos-contenedores. El concejal Iban San Martin muestra las nuevas papeleras instaladas. / ETXEBERRIA La colocación de estos recipientes responde a una petición que la ciudadanía ha hecho llegar al Ayuntamiento en más de una ocasión ANTXON ETXEBERRIA Zarautz. Viernes, 30 junio 2017, 00:13

El Ayuntamiento de Zarautz acaba de colocar nuevas papeleras en el malecón. Estos cubos de basura llaman la atención por su diseño, ya que rinden homenaje a uno de los iconos de Zarautz: los toldos. El edil de Servicios, Iban San Martin, explica que la colocación de estas papeleras que visten el paseo marítimo zarauztarra desde esta semana responde a una petición ciudadana: «Son muchos los vecinos y vecinas que nos han hecho llegar fotografías de papeleras similares al estar veraneando en otras playas del Estado, solicitando colocar recipientes con diseños similares en nuestro malecón. Hemos valorado la sugerencia y la hemos visto con muy buenos ojos. Es una petición ciudadana que se convierte en realidad y estamos satisfechos con el resultado».

Cinco tipos de contenedores

Las papeleras con forma de toldo se reparten a lo largo del malecón, a la altura de Narros, Belauntzaran plaza, Eguzki-Lore, Aguilafuente, Lezera, entre La Dama y Beraza, Desierto Pequeño y Borguetto. En cada punto los paseantes encontrarán cinco tipos de contenedores diseñados con rayas: envases ligeros (amarillo); papel (azul); rechazo (gris); orgánico (marrón) y envases de vidrio (verde).

San Martin explica que además de colocar estas curiosas y originales papeleras, el servicio de limpieza también realiza un trabajo «intenso» para mantener como es debido el arenal, el paseo marítimo y las calles del municipio. Sin embargo, hay quien no respeta la limpieza y el edil realiza un llamamiento para que la ciudadanía no vierta los residuos ni en la playa ni en las vías públicas. «Se echan colillas de cigarros al suelo o se dejan las bolsas del orgánico fuera del contenedor marrón o los cartones no se depositan dentro del contenedor azul. Asimismo, son muchas las quejas recibidas porque algunos dueños no recogen las heces de sus perros. Pedimos respeto porque es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros mantener txukuna nuestra villa».