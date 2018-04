Los miembros del colectivo Zzzz ofrecen hoy una visita guiada en el Photomuseum José Antonio Larrasoaña, Paco Sada, Ignacio de Álava y Enrique Aparicio, explicarán los pormenores de su exposición ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Viernes, 13 abril 2018, 00:15

Dentro del programa Aula/Gela de difusión cultural promovido por el Photomuseum y patrocinado por el Ayuntamiento de Zarautz, en la sesión de hoy, viernes, a las 18:30, los miembros del Colectivo Zzzz (José Antonio Larrasoaña, Paco Sada, Ignacio de Álava y Enrique Aparicio) ofrecerán una visita guiada con motivo de su exposición 'letra xehezArtea /Arte con minúscula' expuesta en las salas de la casa de cultura San Enea.

Los autores contarán de primera mano los pormenores de su trabajo artístico. Cada uno nos hablará de su punto de vista y sus motivaciones a la hora de crear su obra artística.

Así, Larrasoaña realiza un trabajo mirando a Da Vinci. El maestro del Renacimiento fue un personaje muy relevante, perfeccionista como pintor e imaginativo como inventor. Esas características le han inspirado a Larrasoaña para su obra ya que quiere expresar ese ideal del florentino: «lo difícil se consigue, lo imposible se intenta».

En el caso de Enrique Aparicio, su proyecto se basa en el impresionismo: «manera artística de considerar y reproducir la naturaleza, atendiendo más que a su realidad objetiva a la impresión subjetiva o personal».A los impresionistas les atrae mucho todo lo que está sujeto a cambios, por lo que pintan flores, nieve, agua, nubes, etc. En la obra de Claude Monet, la luz engendra el color y la forma. Aparicio capta con su cámara el reflejo de la luz como lo hicieron los impresionistas.

Ignacio de Álava se centra en la escultura no figurativa de Jorge Oteiza y en su concepción de la obra como desocupación del espacio. Oteiza no fue fotógrafo pero utilizaba la fotografía en su faceta familiar, de viajes, y en la representación de su obra. En su proyecto ha intentado buscar la captación de las sombras y las luces, de lo visible y de lo invisible, con la certidumbre de que todo en Oteiza es búsqueda y no tiene fin.

Finalmente, las fotografías de Paco Sada miran a Antonio Gaudi. Siempre le ha maravillado este artista y su obra es una buena fuente de inspiración. Desde la admiración y el asombro por sus trabajos ha realizado unos bosquejos, es decir, unos apuntes fotográficos. Son foto-composiciones de bosques que nos enuncian la idea primigenia de esa naturaleza que nos protege. La luz se entrecruza con las columnas arbóreas remarcando y recreando el crucero original.

Las puertas del Photomuseum estarán abiertas para todas las personas interesadas en participar en dicha visita guiada.