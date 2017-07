Merche Olabe (Pintora bilbaína que expone su obra en Sanz Enea): «Lo divertido de la pintura es verla libremente y disfrutarla» Merche Olabe. Frente a uno de los trabajos que se pueden visitar en Sanz Enea este verano. / AMAXKAR La pintora bilbaína expone sus trabajos en la casa de cultura Sanz Enea hasta el 17 de septiembre JUAN MARI ZUBIAURRE Zarautz. Domingo, 9 julio 2017, 00:10

Merche Olabe nació en Bilbao en 1957 y comenzó su andadura en el mundo del arte tras estudiar en la Escuela Superior de Bellas Artes de Bilbao. Ahora se presenta en Zarautz con una amplia exposición de su obra que se podrá disfrutar en la casa de cultura Sanz Enea hasta mediados de septiembre. Hemos querido conocer más detalles de su trabajo y para ello nos hemos reunido con Merche en el propio espacio expositivo donde se puede ver su trabajo desde el pasado viernes.

-¿Qué significa para usted exponer en la casa de cultura Sanz Enea de Zarautz?

-Es una oportunidad de exponer mucha obra junta. Nunca antes había expuesto en un recinto tan grande. Esto me va a permitir sacar cosas que tenía más antiguas y poder ofrecerlas todas juntas. Aquí se va a poder ver lo que he estado haciendo en el transcurso de los años, la evolución de mi pintura aunque toda tiene una cierta unidad. Es un período en el que pese a los cambios existe una unidad en su conjunto especialmente por la técnica que utilizo. Para mí es un gran aliciente poder exponer en un lugar como este.

-Cuéntenos quién es exactamente Merche Olabe.

-Soy una pintora de Bilbao, que llevo muchos años dedicada a esto, prácticamente llevo 40 años pintando y dedicándome a ello.

-¿Cómo definiría su obra y qué técnica utiliza?

-Hago una pintura figurativa. Utilizo una técnica que se llama temple al huevo y que es una tanto especial. Es una técnica que te obliga a trabajar bastante rápido. Empecé a utilizarla porque me interesaba utilizar colores muy vivos, muy limpios. No hay mucha mezcla. La técnica al ser muy rápida no te permite ensuciar los colores, se seca muy rápido. Me gustaba ese aspecto de colores limpios, mates. En cuanto a temática, la verdad es que he ido cambiando mucho, me han interesado cosas distintas y he ido cambiando un poco. Es una pintura figurativa, que no es muy realista porque tiene colores muy fuertes y el planteamiento se queda más en la superficie. Los colores se te vienen un poco adelante y aunque de sensación muchas veces de espacio, no llega a ser un tipo de pintura ilusionista, realista, es una pintura con mucho color que tiene narrativa porque tiene personajes, objetos, escenarios distintos. Esto hace que parezca que siempre está pasando algo. Eso es algo que me gusta, que el espectador se crea su propia historia. No es que haga cuadros a partir de cosas que quiero contar sino más bien al revés, es decir, haciendo el cuadro es cuando van surgiendo cosas, las posibles historias y siempre procuro que quede bastante abierto para que el espectador pueda imaginar lo que quiera con la visión del cuadro. A cada uno le debe de sugerir algo personal al ver mi obra.

-¿Cómo está en estos momentos el mundo del arte?

-Muy mal. Nunca ha estado muy bien, siempre ha estado en crisis. Muy pocos artistas salen adelante más o menos bien. La mayoría nos dedicamos a esto y a otras cosas porque el arte no permite que te dediques en exclusiva a ello. Pero creo que últimamente es cada vez peor, hay quien dice que es la crisis y que va a pasar pero yo creo que también la sociedad está cambiando mucho. La gente más joven no está interesada en la pintura, no sé si en el arte de alguna manera pero desde luego en la pintura no y está quedando muy relegada.

-¿Qué le diría al espectador que vaya a acudir a ver su trabajo?

-Que lo vea con tranquilidad, con libertad, con calma. No es ningún acertijo, tiene que disfrutarlo y nadie le va a juzgar por lo que piense o perciba. Lo divertido de la pintura es verla libremente y disfrutarla. Sin ningún complejo ni ningún miedo. Eso es lo que les recomiendo y espero que lo hagan.