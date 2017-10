Laura Gutiérrez (Zarauztarra afincada en Australia): «La naturaleza en Australia es mucho más salvaje y me encanta, da mucha vida» Laura Gutiérrez. La zarauztarra es una enamorada de Australia. / AMAXKAR Laura lleva más de dos años viviendo en las antípodas y ofrece asesoramiento a personas que quieren estudiar, trabajar y vivir allí JUAN MARI ZUBIAURRE ZARAUTZ. Miércoles, 4 octubre 2017, 00:30

La joven zarauztarra Laura Gutiérrez lleva ya más de dos años viviendo en Australia. Tras estudiar Grado en Comunicación en la Universidad de Deusto, en San Sebastián), eligió la isla como destino donde mejorar su inglés. No se arrepiente del paso dado, y quizá por ello ha decidido unirse al proyecto AUssieYouTOO, un grupo de apoyo que ofrece servicios gratuitos de asesoramiento para personas que quieren vivir, trabajar y estudiar en Australia. Ella nos explica su función y nos anima a viajar al otro lado del planeta.

-¿Cuál es su función en AUssieYouTOO?

-Soy 'listener', alguien que ayuda y orienta a todas aquellas personas que quieren viajar a Australia para estudiar inglés, trabajar y vivir una experiencia única en las antípodas. Acompañamos a nuestros estudiantes durante todo el proceso; la elección de la ciudad y los cursos, la solicitud del visado de estudiante, la reserva del alojamiento para las primeras noches, la llegada a su destino, etc. Una vez el estudiante aterriza en Australia, uno de nuestros 'coolaboradores' le da la bienvenida y le ayuda con los primeros trámites (abrir una cuenta bancaria australiana, comprar la tarjeta SIM para el teléfono, asesoría sobre el transporte público y todo lo que necesita saber para instalarse en la ciudad).

«¿Consejos para el que vaya? Abrir la mente, no tener vergüenza con el idioma, ser paciente, divertirse y a por todas» «Lo que más suelo echar de menos es la comida de la ama, los pintxos y una buena sidrería»«Recomiendo preparar el viaje con tiempo, para poder pedir el visado, comprar el billete y organizarlo todo»

-¿Quiénes son los 'coolaboradores?

-Los 'coolaboradores' son jóvenes que han vivido una temporada larga en el destino y tienen mucha experiencia sobre cómo conseguir alojamiento, trabajo y todo tipo de 'tips' sobre la ciudad. Como buena 'listener', independientemente de los kilómetros que me separen del estudiante, siempre sigo pendiente del él y estoy ahí para cualquier consejo que necesite durante toda su estancia en Australia.

-¿Cuáles son los primeros consejos que le da a alguien cuando acaba de llegar a un continente diferente?

-Primero, abre tu mente; segundo, fuera vergüenzas con el idioma; tercero, paciencia; cuarto, diviértete; quinto, sonríe mucho y por último, ¡a por todas!

-¿Qué diferencias y similitudes hay entre el País Vasco y Australia?

-Entre las diferencias, destacaría la forma de comer de aquí y de allí, ya que no tienen mucho que ver. Allí, desayunan bien, almuerzan un sándwich y cenan un único (aunque bastante grande) plato. Mientras que aquí, tanto en la comida y en la cena, tenemos primero, segundo y postre. En el País Vasco nos lo curramos más en la cocina y, en Australia, lo hacen todo un poco más 'easy'. Cuando paso unos cuantos meses en Australia, lo que más suelo echar de menos es la comida de la ama, los pintxos y una buena sidrería. Mi chico, que es australiano, está enamorado de nuestra gastronomía, y ya está planeando el llevarse queso Idiazabal en la maleta de vuelta a Australia. ¡Volvemos en diciembre! Entre las similitudes, en Australia también estás rodeado de muchos árboles, montañas y naturaleza. Eso sí, la naturaleza de Australia es mucho más salvaje que la nuestra, y personalmente, es algo que me encanta. Da mucha vida.

-¿Por qué aprender inglés en Australia y no en Gran Bretaña o EE UU?

-Yo también me planteé la idea de ir a aprender inglés a Gran Bretaña, porque Australia estaba muy lejos. Pero una vez se te mete la idea en la cabeza, te das cuenta de que si te vas a Inglaterra, cualquier fin de semana puedes volver a casa de visita. En cambio, si te vas a Australia, puedes volver de visita a casa una vez al año. Y el estar tan lejos de tu país, tu familia y tus amigos, hace que vivas la experiencia de forma totalmente diferente y te hace crecer mucho más como persona. Además, por un lado, Inglaterra está muy lleno de españoles, por lo que es muy sencillo terminar hablando en castellano cada día y, en consecuencia, apenas aprender inglés. Por otro lado, el clima en Inglaterra no acompaña mucho, mientras que, en Australia, en zonas como Sydney y Brisbane, el clima es súper agradable durante todo el año. Adicionalmente, el visado de estudiante en Australia te permite trabajar legalmente mientras estudias lo que representa una ventaja enorme frente a Estados Unidos en donde este visado no te permite trabajar.

-¿Cuánto tiempo se tarda en preparar una estancia?

-Se puede preparar todo en 4-7 semanas. No obstante, una vez tienes decidido que te piras a Australia, personalmente, recomiendo empezar los trámites cuanto antes, ya que, de esta forma, tendrás tiempo de obtener tu visado de estudiante con calma, comprarte el billete de avión con anticipación para ahorrar costes y organizar los detalles del viaje.

-¿Cuál es la edad que tiene la mayoría de estudiantes que viajan a Australia?

-En general, nuestros estudiantes suelen tener entre 20 y 30 años. Aunque también tenemos estudiantes de más de 35 años que se animan a dar el salto. Nunca es tarde para aprender inglés, conocer un nuevo país y volver a casa lleno de nuevas vivencias.

-¿La mayoría de los jóvenes se trasladan para estudiar o trabajar?

-La mayoría quiere viajar a Australia para aprender inglés, ya que, a pesar de que aquí hemos estudiado gramática toda la vida, apenas podemos comunicarnos en este idioma. Y se ha convertido en esencial a la hora de buscar trabajo cualificado. Muchos de nuestros estudiantes son jóvenes recién graduados de la universidad que se proponen mejorar el inglés al máximo con intención de progresar y buscar trabajo en su campo una vez vuelvan a casa. También tenemos estudiantes que llevan años trabajando de lo suyo, pero que se sienten estancados en su puesto y deciden volar al otro lado del charco para mejorar el inglés y optar a mejores puestos de trabajo en España. Como el visado de estudiante permite trabajar 20 horas a la semana los meses que estamos estudiando, y jornada completa los meses que estamos de vacaciones, la mayoría de los estudiantes también trabajan para pagarse la comida y el alquiler.

-¿Cuánto dura la estancia para los jóvenes que van a estudiar?

-Puede durar lo que tú quieras, ya que la duración de tu visado de estudiante siempre depende de la duración de los cursos que contrates. La mayoría de los estudiantes suele elegir una combinación de cursos que le permita estar en el país unos 9 meses aproximadamente. En 9 meses, te da tiempo a mejorar bastante tu nivel de inglés, conocer el país y tomar la decisión de si estás listo para regresar a casa o si quieres alargar tu estancia en Australia.

-¿La mayoría alargan su estancia?

-Sí. Gran parte de los estudiantes se quedan con más ganas de Australia y deciden renovar el visado para pasar un tiempo más en el país.

-¿Considera necesarios unos requisitos para viajar a Australia?

-Hay que tener la mente abierta y saber que, una vez lleguemos allí, no todo será de rosas y tendremos que estar preparados para trabajar de lo que sea. No es fácil llegar y encontrar trabajo cualificado de lo tuyo.

-¿Se puede ir sin saber inglés?

-La mayoría solemos llegar con un nivel intermedio de inglés, más tirando a bajo que a alto. Para encontrar trabajo no cualificado, no hace falta tener un nivel de inglés alto. Las ganas y la actitud de uno mismo son la clave.