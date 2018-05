'Al otro lado de la cuerda' filmarekin irekiko du gaur Pagoetak Mendi Astea Pagoetako gurutzea. Ekaineko lehen igandean joango dira bertara mendizaleak. / AMAXKAR Ekaineko lehen igandean Pagoeta Eguna ospatu aurretik zer ikusia izango da ondorengo asteetan JUAN MARI ZUBIAURRE ZARAUTZ. Jueves, 3 mayo 2018, 00:14

Pagoeta Mendizale Elkarteak urte garai honetan eskain-tza interesgarria luzatzen die mendi maite duten guztiei. Ekaineko lehen igandean urtero Pagoeta Eguna ospatzen da eta aurretik Mendi Astearen barne ikuskizun ugari prestatu dituzte.

Lehenengoa gaur bertan izango da, iluntzeko 20:00etan Antoniano Aretoan. Bertan, 'Al otro lado de la cuerda' filma ikusteko aukera eskainiko dute. Pagoetako kideek iragar-tzen dutenez, «mendia denbora eta zenbakiz bete dugun garaiotan, eskalada etikari buruzko hausnarketara bultzatuko gaitu 'Al otro lado de la cuerda' dokumentalak. Bertigoa eta izerdi hotza sortaraziko dizkiguten irudi bikainez lagunduta, Pirineotako horma garrantzitsuenak eta eskalada bide sortzaile iraultzaileenak ezagutuko ditugu. Garrantzizkoa ez da zer, nola baizik».

Javier Valeroren zuzendaritzapean, 60 minutuko film honetan gaur egungo eskalatzailerik garran-tzitsuenetako 9 elkartzen dira dokumental zirraragarri honetan, eskaladako etikari, balioei eta izaerari buruz hitz egiteko. Ravier anaiak, Christian Ravier, Ekaitz Maiz, Mikel Zabalza, Albert Salvadó, Arkaitz Yurrita, Eneko César eta Unai Mendia ahobizarrik gabe ariko dira, Pirinioetako eskaladaren alderik ezkutuena azaltzeko.

Iraupeneko ibilaldia

Datorren igandean, maiatzak 6, Zarauzko Iraupeneko VI. Ibilaldia, Ibilaldi Txikia eta Ttipi Ttapa ibilaldiak egingo dira. Hauetakoren batean parte hartu ahal izateko izena emateko epea, maiatzaren 3an, gaur bertan, itxiko da. www.zirkuitua.con atarian egin behar da, eta ez da egongo beste aukerarik. Erne ibili beraz.

Maiatzak 10ean berriz, Iker Madozen eskutik 'Eskalatzen... nola eta nortekin' izenburua daraman dokumentala ikusteko aukera izango da Txiki Polit tabernan arratsaldeko 20.00etan hasita (emanaldia euskaraz izango da).

Azken bi saioak maiatzaren 16 eta 24an izango dira. Bilbao Mendi Film Festivaleko onena ikusteko parada izango dute bertaratzen direnak, Antoniano Aretoan iluntzeko 20:00etan eta saio bakoitza 3 euroren truke. 16an, asteazkena, hiru dokumental eskainiko dira. Lehenengoa 'Aurrera' izenburupean, 7 minutukoa da eta euskaraz emango da nahiz azpitituluak gazteleraz izan. 'The frozen road' izango da bigarren emanaldia, 24 minutukoa eta Bilbao Mendi Film Festival 2017an zuzendari onenaren saria jaso zuena. Bukatzeko Bilboko Festivalean epaimahaiaren Aipamen Berezia jaso zuen 'Mountain' dokumentala emango da (73 minutukoa).

24an, osteguna, eta Mendi Asteari amaiera emateko beste bi dokumental. Lehenengoa 'Where the Wild Things Play' lau minutuko film laburra eta ondoren 'Dirtbag: The Legendof Fred Beckey' 2017ko Bilboko Festivalean Sari Nagusia jaso zuen filma. 90 minutuko iraupena du eta benetan da interesgarria.

Ekainaren 3an, Pagoeta Eguna ospatuko da. 59. edizioa beteko du eta goizeko 8:00etan txistulariak gogora ekarriko diote herritarrei zein egun den. Irteera 8:30ean izango da Guria Taberna aurretik, 11:30ean Meza Pagoetako gurutze ondoan eta gero erromeria jai giroan.