Javier Macazaga: «El entorno que tenemos es espectacular; todo el mundo que viene lo reconoce» Macazaga en el exterior de la recepción del camping. / ETXEBERRIA Gerente del Gran Camping hasta su reciente jubilación ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Domingo, 22 abril 2018, 00:05

La vida de Javier Macazaga Lazkano ha estado ligada al Gran Camping Zarautz. Nació en el caserío del camping y ha trabajado allí hasta su reciente jubilación. «Nos ha tocado trabajar de sol a sol, pero muy a gusto», señala. Ha dejado la gerencia en manos del zarauztarra Manolo Villar. A sus 63 años, Javier aprovecha ahora el tiempo para hacer una vida más relajada, ya sin los horarios y apreturas de antaño.

-Javier, toda la vida en el Gran Camping de Zarautz.

-Así es, nací allí, en el caserío Berazadi zahar, junto al camping, y toda mi vida ha estado ligada al camping.

-El camping lo abrieron sus padres y tíos.

-En el año 1964, un 18 de junio. Eran 7 hermanos, uno de ellos llegado desde Guinea, de donde tuvo que escaparse por piernas, y al tener terrenos, decidieron abrir un camping en Zarautz. Consiguieron los permisos pertinentes y se lanzaron a la 'aventura'. De todas maneras, yo me acuerdo, siendo un chaval, como la gente acampaba en sus tiendas de campaña en la pradera de Iñurritza y también junto al caserío Agerre Goikoa donde había un secadero de maderas. A raíz de la apertura del Gran Camping se puso límite a la acampada libre. Fuimos, creo que junto al camping de Orio y al de Donostia, los primeros en Gipuzkoa.

-¿Qué dimensiones tenía en aquel entonces el camping?

-En aquellos inicios apenas una hectárea. Luego se hizo toda la obra nueva; fuimos incorporando terrenos y servicios, pero al comienzo no había apenas nada, tuvimos que empezar de cero, construyendo el bar, la tienda, recepción y resto de servicios. Hoy en día el camping cuenta con tres hectáreas de terreno.

-¿Se acuerda de la clientela de aquellos inicios?

-Eran sobre todo turistas ingleses y franceses, casi todos eran de fuera. Yo en aquellos inicios no trabajaba en el camping, era un chaval y me tocaban las labores de caserío, sobre todo con los bueyes y me acuerdo como se acercaban los extranjeros con sus cámaras a sacarles fotos.

-¿Cuándo cogió usted las riendas del camping?

-Yo empecé, creo recordar, en 1980, junto a Abel Agirre. Mis padres y tíos decidieron apartarse un poco, lo dejaron a finales de septiembre y a primeros de octubre comenzamos Abel y yo como socios. Hicimos 25 años, hasta acabar el contrato. Luego los tíos decidieron traspasar el negocio a los sobrinos y he estado estos últimos 14 años como gerente, hasta mi jubilación.

-¿Quién le sustituye en el cargo?

-El camping ha quedado en buenas manos, con el zarauztarra Manolo Villar, quien llevaba conmigo un montón de años, como gerente. Me he jubilado, además de por mi edad me correspondía, porque estaba un poco saturado, cansado, de tantas horas en el camping. Ahora sigo viniendo, pero de una forma relajada, de visita, pero sin el horario y las apreturas de antes.

-¿Qué tareas ha venido desempeñando en el camping?

-He hecho un poco de todo; en los años 80 Abel y yo decidimos ampliar la apertura del camping a todo el año, pasar de dos meses de apertura a todo el año y ello supuso cambiar casi todo. Fuimos pioneros en este sentido y la 'jugada' salió bien, la clientela ha respondido siempre. Abel se encargaba más del bar y terraza y yo de la oficina. Luego, de gerente, pues controlar todo el trabajo de la gente, los turnos de trabajo, ayudar en la recepción, colocar a las caravanas y a la gente dentro del camping... Me ha tocado hacer de todo. Esto no deja de ser como un pueblo y he hecho de alcalde, de municipal, de guardia civil para 'apagar' broncas...

-¿Cuánta gente puede acampar un buen día de verano?

-Nuestro camping tiene mucha rotación. Hay mucha gente que entra y otra que sale. La estancia media puede rondar los 3-5 días. El tiempo aquí manda mucho. Si ven que hace malo se marchan, pero hay otra gente que viene de camino y entra. En días de verano pueden acampar unas 1.500 personas al día.

-También se ven caravanas fijas todo el año.

-Así es. Al principio la mayoría de la clientela era extranjera, pero poco a poco empezó a venir gente de Gipuzkoa y de Euskadi. Las primeras caravanas permanentes comenzaron también hace una treintena de años, con la clientela casi toda vasca, menos algún catalán y alemán. Los primeros grupos para hacer surf llegaron también hace unos 28 años y de hecho hay grupos que mantienen su fidelidad a Zarautz, como los belgas, que fueron los pioneros.

-En todos estos años, tratando con tanta gente, ¿ya tendrá anécdotas para contar?

-Sí que tengo. Por ejemplo, de un matrimonio de escoceses jubilados que venían en Navidades y pasaban aquí varios días incluida la Nochevieja. Él había trabajado en una destilería de whisky y las 5 de la tarde del 31 de diciembre abrían su botilla de whisky y me invitaban. Así cada Nochevieja durante un montón de años. El escocés murió un 28 de octubre de hace unos años, pero ese día me sigo tomando un whisky en su honor, ya que coincide con mi cumpleaños. Tenía otro cliente alemán que venía con su caravana y cuando la preguntaba donde quería aparcar, me contestaba que en el sitio más complicado del camping. Le encantaba hacer maniobras en las cuestas. Yo le indicaba el lugar de acampada y él disfrutaba haciendo maniobras. A mí me encanta hablar con la gente, tratar con la clientela y de esta manera he tenido ocasión de conocer y tratar con mucha gente. He vivido el camping de una forma intensa.

-¿Por qué cree que elige el turista su camping?

-Hombre, el precio puede ser; el trato que dispensamos también, pero yo diría que el entorno que tenemos, es fuera de lo normal. Todo el mundo que viene alucina con el espectacular entorno que tenemos. Y el camping también procuramos tenerlo bien cuidado. Estamos invirtiendo continuamente; lo último han sido los baños de abajo, y la renovación de la terraza y el parque infantil. Pretendemos también renovar todo el albergue. Cada vez pasan más peregrinos y queremos preparar un lugar en condiciones para que hagan noche.

-El bar-terraza y la sidrería lo tienen arrendados.

-Sí, desde hace años a Jon Gurrutxaga. Lo lleva muy bien.

-Este invierno-primavera, hasta hace bien poco, no ha acompañado demasiado el tiempo.

-Pero, bueno, siempre viene gente. Suelen acudir en estas fechas caravanistas jubilados de Holanda y otros países que pasan aquí varios días fuera de la temporada estival. Trabajamos con varias agencias europeas, que nos tienen bien considerados. Somos un camping de referencia también para grupos de surf y para otra mucha gente, lo que es gratificante.

-Teniendo una ubicación tan ideal, ¿echa en falta un poco de seguridad para los viandantes que suben y bajan del camping?

-Hemos realizado al Ayuntamiento muchas peticiones en este sentido, pero sin respuesta. Una pequeña acera vendría fenomenal. Ahora se está imponiendo la cultura de andar, los zarauztarras más o menos conocemos el lugar y sabemos que conviene salir de la carretera cuando viene un coche, pero hay un montón de turistas que se entretienen sacando fotos y corren riesgo evidente, lo mismo que los peregrinos, -cada vez más- que optan por bajar por el lado izquierdo, donde hay dos curvas peligrosas. Una pequeña acera sería la solución.

-La gente todavía recuerda los tiempos del superprestigio de ciclo cross en el camping.

-Sí, fueron años muy buenos. Primero con pruebas de moto cross. Abel era campeón vasco-navarro y le encantaban las motos y luego con el ciclo cross. La nuestra fue considerada la mejor prueba a nivel de Europa en cuanto a organización. Era bueno para el camping, para Zarautz y para Euskal Herria, ya que era retransmitida en directo por Eurosport. Era un acontecimiento y la apuesta fue grande, hasta que dejaron de televisar.

-Ahora de jubilado, ¿a qué se dedica?

-Ahora, tranquilidad. Me levanto y desayuno temprano en Euromar; luego voy a andar a Getaria. Me entretengo en las huertas y frutales de la familia; una siestecita, una vuelta... No me aburro. Y en verano, a la playa, que en mi vida he podido bajar, pero el año pasado cogí toldo y este año repetiré.

-Y ¿ha sido de viajar o no?

-Eso es sagrado, obligación para desconectar. En invierno siempre he hecho una escapada de una semana a un hotel a Tenerife y luego un viaje largo de tres semanas. Conozco prácticamente todo el mundo. Tanto Asía, como África, Suramérica, Estados Unidos... Mi último viaje ha sido a los Emiratos Árabes. He viajado a China, Thailandia, Vietnan, Filipinas, Malasia, la Ruta 66 desde Chicago a Los Ángeles... He viajado, me encanta; creo que hay que salir para ver otros lugares.