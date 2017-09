Irregular balance del verano zarauztarra Gente paseando una tarde de verano en el malecón. / ETXEBERRIA Ha sido un verano en el que el tiempo no ha acompañado demasiado; de eso se quejan Los que peor lo han llevado han sido las cafeterías del malecón, que en días que el tiempo no acompaña facturan bastante menos ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Domingo, 1 octubre 2017, 00:20

Nos hemos reunido con varios hosteleros de Zarautz para conocer sus impresiones sobre el recién terminado verano. Para unos ha ido bien, para otros ha sido un verano más flojo que los anteriores, aunque los que peor lo han llevado este verano han sido las cafeterías del malecón. El mal tiempo les ha restado sobremanera a la hora de servir en sus terrazas. Lo que es este verano, en pocos días han hecho 'pleno', tener las terrazas al completo. A partir de ahora deberán cambiar de chip y afrontar este otoño e invierno, los meses de menos trabajo para los hosteleros. La mayoría de los hosteleros de Zarautz pertenecen a la Asociación Zurekin.

Es uno de los veteranos hosteleros de Zarautz, junto a Jimmy Algaba, Romero y alguno más. Está al frente del equipo de Euskalduna Taberna, en plena kale Nagusia. Para Félix el verano ha sido bueno. «Nosotros hemos trabajado bien, incluso algo mejor que el verano pasado. Quizá ha fallado el turista de Azpeitia, Eibar, de Arrasate o navarros en definitiva los que vienen a pasar el día, pero yo creo que gente ha habido. La noche en general ha bajado bastante, pero durante el día, entre pinchos, menús y potes, no nos podemos quejar». Explica que trabajan mucho con la gente del pueblo. «Aquí tenemos clientela de todas las edades, gente de mediana edad y gente mayor, aunque la gente joven también se acerca, sobre todo los días del pincho-pote».

Malekoian kokatzen den Xarabi kafetegiko Xabier Olidenen esanetan, udara nahiko arraroa joan da. «Udaberrian eguraldi oso ona izan genuen, baina abuztua eta irailaren lehen hamabostaldia nahiko aldrebesak izan ditugu. Gaur egun mundu guztiak aurretik badaki ze eguraldi egingo duen, eta iragarpenak txarrak baldin badira, jendea ez da etortzen hondartzara. Udara oso irregularra izan da, baina hartu egin behar etortzen den bezala, ze erremedio».

LAS FRASES Félix Borda Euskalduna Taberna «Quizá ha fallado la gente que viene a pasar el día, pero considero que ha habido gente» Xabier Oliden Xarabi Kafetegia «Eguraldiak ez digu batere lagundu, baina hartu egin behar etortzen den bezala, ze erremedio» Marijo Alkain Iruña y Joe «Hasta la segunda semana de agosto ha sido un verano flojillo; solemos estar esperando el verano y se nos va sin darnos cuenta» Igor Azpitarte Hotel Alameda «Hemos trabajado bien; para el hotel el tiempo tampoco nos influye tanto» Manolo Villar Gran Camping «El verano ha sido un poco más tranquilo que años anteriores, pero se ha trabajado bien»

Atzerritarrak gero eta gehiago nabaritu dituela dio malekoian. Aurtengo udaran, etxekoez gain (tartean gurasoak sukaldean), 17 pertsonak egin dute lan Xarabin, gehientsuenak herriko gazteak. Azaroan itxi egingo dute eta martxoan hasiko dira berriro denboraldi berria prestatzen.

La aiarra Marijo Alkain es la responsable del bar Iruña y también del Café-Bar Joe desde hace unos meses, dos establecimientos situados en Ipar kalea, junto a la carretera general. «Ha sido un verano bastante flojo: la sensación que tengo es que en julio ha habido poca gente y agosto se ha animado a partir de la segunda quincena. Solemos estar esperando el verano y se nos va sin darnos cuenta, por lo que toca seguir para adelante, borrón y cuenta nueva».

Considera que el tiempo no ha acompañado mucho, «pero ante eso no podemos hacer nada». A partir de ahora, «a cambiar de chip y a tratar de atender lo mejor posible al cliente de otoño-invierno, ya que cada vez hay menos gente que sale a potear. El fin de semana se anima, pero entre semana no anda gente, para las nueve de la noche no hay ni alma en la calle».

Del Hotel Alameda, no tiene queja del verano. «Hemos trabajado bien. A nosotros el tiempo tampoco nos influye tanto, ya que por lo general las reservas se hacen con antelación y no damos opción a las anulaciones a no ser por causa justificada. Es que si no, hay clientes que anulan el viaje si ven que no va a hacer bueno y nos quedamos con la habitación sin dar. El pago, siempre con antelación, el cliente por norma general entiende nuestra postura».

Igor ha apreciado este verano un incremento de pernoctaciones de peregrinos, que en vez de en albergues prefieren pernoctar en el hotel. Por lo demas, «seguimos igual, tratando de cuidar y mimar al cliente». A partir de ahora empiezan a trabajar con grupos.

Lleva 27 años trabajando en el Gran Camping de Zarautz y desde hace unos meses, desde el pasado abril, tras la jubilación de Javier Makazaga, ejerce como nuevo gerente. Ha sido por tanto su primer verano como gerente. Dice que el verano «ha sido un poco más tranquilo que los anteriores. En fechas concretas hemos llenado las 400 parcelas con el cartel de completo, pero no hemos tenido continuidad. Quizá estábamos mal acostumbrados». Ello no significa que no hayan trabajado bien. «Este verano hemos trabajado bien, pero hemos estado algo más tranquilos», indica.

En estas fechas, ya de otoño, todavía quedan campistas. «Se acaban de marchar tres grupos, de belgas, eslovenos y alemanes (de Friburgo), que han estado alojados en el camping y bajaban a diario a la playa a recibir clases de surf. El tema del surf mueve a mucha gente, se ven muchas cuadrillas con tablas».

A partir de ahora empezarán a llegar jubilados extranjeros para pasar unos días aquí antes de dirigirse a la costa levantina o costa del sol. «Vienen en sus bien equipadas autocaravanas. Por norma general suele ser gente con posibilidades que consumen en el camping y no dan mucho trabajo».

Manolo ha apreciado incremento de extranjeros este verano y también mucho catalán, madrileño y andaluces que también se han dejado ver estos meses. Una veintena de personas han velado para el buen funcionamiento del camping, solo en recepción 9 personas, además de personal para la limpieza, mantenimiento, control nocturno...