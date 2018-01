Dos interesantes ferias en el mercado Feria de Nahia. Los artesanos zarauztarras muestran sus trabajos en la primera planta del mercado hasta esta tarde. / AMAXKAR En la planta baja del mercado municipal se encuentra la Azoka Solidarioa con libros y discos de segunda mano y arriba la de Nahia Último día para la feria solidaria de libros y discos y también para la de los artesanos zarauztarras JUAN MARI ZUBIAURRE ZARAUTZ. Domingo, 7 enero 2018, 00:22

Ser solidarios es una labor de todos los días pero en estas fechas todavía más si cabe y esa oportunidad de mostrar nuestra solidaridad nos la ofrece este fin de semana Kaleko Elkartasun eta Kultur Elkartea con una feria de libros y discos de segunda mano en la planta baja del mercado municipal.

Justo encima, en la primera planta, los artesanos locales de Nahia también nos muestran sus trabajos. Ambas ferias finalizan hoy domingo por lo que si todavía no las han visitado esta será su última oportunidad de hacerlo. Son muy recomendables.

En el caso de Kaleko Elkartasun eta Kultur Elkartea ayer por la mañana tuvimos la ocasión de hablar con uno de sus miembros en el mismo mercado, Jorge López, quien nos resumió su labor de esta manera: «Somos una asociación de ayuda a personas en riesgo de exclusión económica pero exclusivamente a través de la cultura. Existen otras asociaciones que se dedican a la segunda mano en general pero nosotros exclusivamente a la literatura y a la música, libros, CDs y discos».

No es la primera vez que acuden a nuestra localidad por lo que le preguntamos por la respuesta de los zarauztarras. «La gente en Zarautz responde bastante bien, por no decir muy bien. Se nota de todas maneras cuando hay turistas, con más gente siempre hay más movimiento». En esta ocasión la verdad es que el tiempo no les ha acompañado, «en alguna otra oportunidad los visitantes han sido muchos, especialmente en días de calor pero que acaba nublando y la gente aprovecha para ver otras cosas dejando la playa de lado. Hoy (por ayer) la lluvia no acompaña mucho a salir de casa pero esperamos que quienes salgan se acerquen a visitarnos».

A este mercado se puede acudir para adquirir libros o música pero también para traer ese libro o disco que ya no nos interesa y que puede ser adquirido por otra persona, «cualquiera puede acercarse y traernos sus libros pero eso sí, recalcamos mucho en el estado del libro, no esos que llevan tiempo en el garaje y están llenos de humedad o los que llevan años en la estantería y están amarillentos. Estos no se pueden vender ni en un mercado de segunda mano. Tienen que estar en buen estado. Sabemos que no nos van a traer lo último que se ha editado pero que este en buen estado es imprescindible. Lo que no recogemos son enciclopedias porque no tienen salida». En cuanto a los discos, «siempre que sean originales cualquiera, tanto de vinilo como CD». Los vinilos parece que se ponen de moda, «bueno yo digo que está de moda decir que está de moda. Sí que es verdad que los últimos seis meses se ha notado un poquito pero llevo tres años oyendo lo mismo y para nada. Si es verdad que en EEUU y Gran Bretaña la venta de CDs y de vinilos se han equiparado pero creo que es más por la enorme bajada de los CDs que por el auge de los vinilos»..

En cuanto al tipo de lectura o música que se puede encontrar en la feria Jorge nos aclara que «en música se puede encontrar de todo menos clásica. El motivo es que este tipo de música se ha regalado en periódicos, revistas etcétera y no se puede colocar. De hecho nosotros eso lo regalamos también. Hemos estado en Ficoba y regalamos entre 300 y 400 Cds y vinilos de música clásica. Incluso libros que ya estaban en la frontera de los que se pueden vender o no los hemos regalado».

En cuanto al visitante que les llega a la feria los hay de todo tipo. «Gente que viene de picoteo, a ver que encuentra, pero también personas que buscan un determinado libro. Nos preguntan mucho por el libro 'Patria' que parece que no hay otro en este momento o autores como Toti Martinez de Lezea o Isabel Allende que siempre son muy solicitados. Siempre hay quien al ver 500 libros piensa que son muchos y pregunta por uno en particular, de hace muchos años que a lo mejor lo tenemos pero que al final no está por supuesto».

Hoy como última jornada abrirán sus puertas a las 10.30 y permanecerán en el mercado hasta las 15.00 horas por la mañana mientras que por la tarde de 17.00 a 19.30, «aunque en los carteles diga que hasta las 20.00 pero se tarda en recoger todo esto y adelantaremos un poco el cierre».

La asociación a la que pertenece Jorge se dedica «a personas en exclusión económica, no en riesgo de exclusión social para lo que trabajan otras muchas asociaciones. Nosotros ayudamos a personas que no tienen problemas con las drogas, alcoholismo, demencia o algún otro trastorno que está asociado a la exclusión social. Solo son personas que no llegan a fin de mes. Punto. Esto se notó muchísimo con la crisis e incluso ahora hay gente que está trabajando pero no llega a fin de mes. Somos una asociación pequeña y trabajamos con gente conocida pero si viene alguien que quiere ingresar se le piden todos los datos y papeles que demuestren su situación de necesidad. Nuestro ámbito es Euskal Herria y no discriminamos a nadie, ya sean de Gipuzkoa, de Bizkaia, de Marruecos o de donde sean».

Desde la asociación ven casos cercanos a todos nosotros. «Hay un poquito de todo. Hay muchas familias con las que te puedes cruzar en la calle y que no sabes que están en esa situación, no lo van pregonando, son personas corrientes que no te imaginarías que viven esa realidad. Por ejemplo una familia en la que solo trabaja una persona y tienen dos hijos. Con el sueldo y la ayuda alcanzan los 900 euros y el alquiler se lleva 800. Como te puedes imaginar no pueden llegar a fin de mes».

Su ámbito de acción es «toda Euskal Herria y llevamos 61 localidades en las que hemos organizado esta feria y siempre con muy buena acogida, excepto en dos localidades vizcaínas en las que nos rechazaron alegando que esto era una 'patochada', así literalmente. Pero en general muy bien. Además no pedimos nada e incluso alguna vez nos han ofrecido alguna subvención y la hemos rechazado. Somos de la opinión de que 'la tierra para el que la trabaja' y en eso estamos».

Y mientras en la planta baja del mercado estan los libros y la música de segunda mano, arrima en la primera planta los artesanos de Nahia terminan hoy la exposición de sus trabajos. Diversas expresiones de arte se han dado cita en esta exposición que ha contado con una bonita presencia de público y que cerrara esta tarde sus puertas. Si todavía no la han visitado, no se la pierdan, podrán ver y adquirir cosas muy interesantes y conocer personalmente a sus autores.