«No tenemos intención de parar en nuestras reivindicaciones» Miembros de la Plataforma en una reciente concentración. / ETXEBERRIA Los jubilados y pensionistas de Zarautz realizarán mañana a las 12.00 en la plaza del Ayuntamiento, una nueva concentración «por una pensión más justa y digna» ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Domingo, 15 abril 2018, 00:11

Los jubilados y pensionistas de Zarautz no tienen intención de parar, van a seguir con sus reivindicaciones, con nueva cita-concentración para mañana, lunes, a las 12:00 del mediodía en la Plaza del Ayuntamiento.

Los jubilados y pensionistas no están nada de acuerdo con los presupuestos presentados por el gobierno de Madrid. «El gobierno central ha presentado sus presupuestos, donde se retocan unas pocas pensiones. Se les ha llamado los presupuestos de los pensionistas, pero en realidad son los presupuestos de la vergüenza. Ni solucionan el problema de las pensionistas pobres ni actualizan las pensiones. Es una burla a nuestras justas peticiones», señalan desde la Plataforma.

Piden que se les informe con claridad. «Se informa mucho sobre las pensiones, pero se dicen pocas verdades. Respecto a lo dicho que las pensiones privadas son mejores, en realidad, las pensiones privadas no están garantizadas por el Estadio, dejan a los trabajadores a merced del mercado, y con más riesgo». Sobre que el Sistema Público no puede sostenerse, desde la Plataforma indican que « las pensiones dependen de las cotizaciones o cuotas anuales. Como puede ser más sostenible el sistema con los Bancos, si fueron ellos los que llevaron a la quiebra al país en el 2008. Nuestro problema es urgente, y nuestra incertidumbre total». En la concentración de mañana, recordarán que el 2018 se ha iniciado con subidas de luz, agua, gas... «Esto supone que el año que viene, la pensión de 1500 euros tendrá una pérdida de 45 euros al mes. Y las pensiones de 700 euros, 22 todos los meses. Y seguirán los recortes año tras año». Informarán que hay 224.117 pensionistas que tienen pensiones de pobreza y solo 15.000 ayudas de la RGI. «En 2017, la RGI sufrió un recorte del 7% sin que se beneficiara de lo subido del 8% del Salario Mínimo Interprofesional; llevamos años sin entender porque nuestras hijos e hijas vayan a vivir peor que nosotros, cuando la riqueza está aumentando. Hay menos estabilidad, y el futuro está lleno de incertidumbre».

En opinión de los miembros de la Plataforma de Jubilados y Pensionistas de Zarautz, «la política está fracasando; los ricos son cada día más ricos y los pobres más pobres. Sin un cambio no habrá un futuro de mejoras. Sin mejoras en el empleo, sin trabajo, no hay garantía de jubilación, sin reconocer los derechos de la mujer, no habrá mejoras para todos...».

No piensan retroceder y tienen claro que deben dar continuidad a las concentraciones. «Hay que perseverar, por lo que pedimos a la gente que se implique e incorpore a la Plataforma. Necesitamos más apoyo. Por una pensión digna mínima de 1080 euros y actualización de las pensiones conforme al IPC».