Dos fotografías de Zarautz en el calendario que repartirá DV

José Mari Ruiz. En el morro del puerto. / ETXEBERRIA Sus fotografías han sido seleccionadas entre 3.000 enviadas al concurso y presidirán los meses de febrero y agosto Con las fotos de José Mari Ruiz y Lorentxo Portularrume ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Domingo, 10 diciembre 2017, 00:27

Dos fotografías de Zarautz ilustrarán el calendario de EL DIARIO VASCO 2018 que se entregará el próximo domingo, día 17. Se trata de una fotografía del puerto de Zarautz desde la altura, firmada por José Mari Ruiz Echeberria, que además ha obtenido el tercer premio del certamen 'Rincones de Gipuzkoa' y la segunda foto, de la playa de Zarautz, de la orilla de la playa, de Lorentxo Portularrume.

La foto de José Mari Ruiz irá en el mes de febrero y la de Lorentxo Portularrume en el mes de agosto. Ambos no ocultan su satisfacción por ver seleccionadas sus fotografías, en un certamen -aseguran por las fotos que han podido ver-, de mucho nivel. «Que de entre 3.000 fotos, te seleccionen, es para estar contento», coinciden.

José Mari Ruiz es nuevo en el certamen, primer año que participa, obteniendo el tercer premio por una original foto captada con su dron, de la ola rompiendo en el morro del coqueto puerto de Zarautz. «La foto la saque hace un par de meses. Envié también más fotos al certamen, entre otrosde la desconocida zona de rocas que hay de Mollarri a Igeldo, de piragüistas en la ría de Orio..., todas sacadas con el dron. Yo creo que me han seleccionado por ser una foto diferente. Fotos de las olas en el puerto hay miles, pero sacadas desde la altura no habrá muchas», piensa este zarauztarra, que trabaja de carnicero en la tienda de comestibles familiar que tiene con sus dos hermanos en Azken Portu.

José Mari tiene la fotografía como hobby, aunque tras la fotografías y vídeos que ha ido publicando en la red le ha entrado algo de trabajo. «Ya tengo la licencia de piloto como operador de drones para poder comercializar con este hobby, que nunca se sabe». José Mari lleva como tres años manejando drones. Ha ido cambiando de drones y el que ahora maneja lo adquirió hace un año. Para sacar la foto premiada se ubico debajo de Santa Bárbara. «Juego con ventaja; al dron se le programa y no te falla, hace exactamente lo que le pides. No es fácil su manejo, hay que meter horas para aprender, pero ya lo tengo dominado». Explica que él está viendo en directo en la pantalla donde se encuentra el dron y la perspectiva que tiene para sacar la foto o vídeo. «Yo disparo desde el mando y la cámara instalada en el dron saca la foto. El aparato, que tiene un tamaño parecido a una gaviota, tiene una autonomía para media hora y se puede alejar hasta una distancia de cuatro kilómetros», indica. «Lo bueno es que es un aparato discreto. Se ve que algo vuela, pero a lo lejos no se distingue si es una gaviota o un dron».

Lorentxo Portularrume

Por su parte, Lorentxo Portularrume es un clásico de este certamen de EL DIARIO VASCO. Hace un par de años también fue premiada una foto suya, de unos niños corriendo, escapando de la ola. Este jubilado, ya con 79 primaveras, disfruta como nadie de la fotografía, su gran pasión. No hay día que no le veamos paseando con su cámara en ristre. «Yo creo que saco fotos todos los días del año y si algún día estoy enfermo también disparo fotos, desde la ventana de mi casa», señala, afirmando que al certamen de este año envío varias fotografías, «siempre lo suelo hacer».

Cuando se encuentra en Zarautz afirma tener dos recorridos que le encantan. Una es la zona de Santa Bárbara, Askizu, y la otra subir por las escaleras del canal al camping, bajar a Txurruka y caminar hasta la barra de Orio. «Además de sacar fotos, haces ejercicio», indica. «Para mí la fotografía es un hobby con el que me divierto, paso mis horas. Algo hay que hacer con esta edad»

Lorentxo es también uno de los colaboradores con sus fotografías de diferentes medios de comunicación entre las que se incluyen el DV y EITB, aunque también manda fotos a La 1 de TVE. «Yo envío porque me apetece. Que aparezca Zarautz pienso que siempre es bueno para el pueblo».

No lleva la cuenta de las miles de fotografías que tiene archivadas en su ordenador en estos últimos 14 años, desde que está jubilado, la gran mayoría de las fotos sobre naturaleza y paisaje. Los fines de semana aprovecha para ir en cuadrilla al monte y durante el año realiza con la mujer un viaje a algún país extranjero, aunque este año pensaban ir a Irán y al final no han ido.

El calendario se repartirá el próximo domingo 17. Antes, habrá que hacerse con la cartilla que se publicará hoy, y rellenarla con los cinco cupones que se publicarán desde mañana lunes al viernes día 15. Los días 16 y 17 habrá comodines.