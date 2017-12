Estreno de Rafa Olaizola como sacerdote Rafa Olaizola. En pie durante el sermón de la solemne misa mayor del domigo en la parroquia. Ofició la solemne misa mayor del domingo en la iglesia parroquial ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Martes, 12 diciembre 2017, 00:16

Tras ser ordenado sacerdote en la misa celebrada la tarde del viernes 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, en la catedral del Buen Pastor, Rafael Olaizola dirigió su primera eucaristía el domingo en Zarautz, ante su gente, la misa mayor de las 11.30 en la parroquia.

La Diócesis ha destinado a Rafa para hacerse cargo de la iglesia de la Asunción de Errentería; todavía le resta concluir el sexto y último curso del seminario, que terminará en febrero, pero ya se le ha encomendado destino, compaginando su cargo de párroco con el de Arciprestazgo de Ekialde, que incluye a las localidades del Bidasoa.

Olaizola quiso celebrar su primera función, estrenarse como sacerdote, el domingo en Zarautz. La iglesia se quedo pequeña para poder escucharle, estar cerca de él.

Fue una misa de una hora y cuarto de duración, con la participación de siete sacerdotes y cinco seminaristas, y al frente de todos ellos Rafa Olaizola.

La Schola Cantorum del coro parroquial contribuyó con sus canciones a redondear la ceremonia. En este sentido, el propio Olaizola agradeció al coro dirigido por Izarra Aristi «por el esfuerzo que han hecho al estar conmigo tanto en la ordenación del viernes en el Buen Pastor como en la solemne misa del domingo».

Para ser su primera función, Olaizola estuvo tranquilo, oficiando en bilingüe, mezclando el euskera con el castellano. Antes de terminar la misa, cogió el micro para un agradecimiento a todos los asistentes. «He dado el paso tras 26 años trabajando en KSB Itur, 20 colaborando con el CD Zarautz, 13 como concejal en el ayuntamiento, donde para mí lo primero siempre ha sido Zarautz, lo segundo Zarautz y lo tercero, Zarautz. En todos los lugares he hecho grandes amigos», señalaba. Se acordó también de sus padres, de sus tíos y primos; agradeció a los Padres Franciscanos por la formación recibida; tuvo un recuerdo también para sus compañeros de la quinta de 1965, pasando seguidamente a agradecer a los sacerdotes presentes en la ceremonia. «Jokin, eskerrik asko», dijo en referencia a Jokin Lizaso «porque cada vez que he venido me has ayudado mucho».

Agradeció asimismo su presencia al diácono ordiziarra Juan Pablo Arostegi, que será ordenado sacerdote el próximo mes de junio; al rector del seminario de San Sebastián y párroco de Bergara, Jon Molina; a Fernando Altolagirre, director espiritual del seminario; a su director espiritual, Patxi de la Hija, así como al sacerdote zarauztarra y párroco en Aiete, Joaquín Roteta, agradecimiento extensivo a los cinco jóvenes seminaristas que participaron en la misa, entre ellos el donostiarra Juan Bernabé, que llamaba la atención con sus 2,05 de altura.

La ceremonia finalizó con un espontáneo y caluroso aplauso de todos los congregados en la parroquia hacia Olaizola y, seguidamente, decenas y decenas de personas quisieron acercarse hacia el nuevo sacerdote, para felicitarle por la decisión adoptada.

Olaizola fue saludando en las escalinatas del altar uno a uno a la larga fila de gente que se le acercó, finalizando la jornada con un lunch en el pórtico de la parroquia.

A Rafa Olaizola se le notaba feliz y agradecido tras la ceremonia de domingo. Ha sido su voluntad incorporarse como sacerdote con 52 años. Antes de la misa en la parroquia, a las 8.30 de la mañana ofició también una ceremonia más íntima con las monjas del Convento de las Carmelitas.

En el día de ayer ya se encontraba en Pamplona, en el seminario. «Acabo de terminar la clase de 'matrimonio sacramento'. El fin de semana me incorporaré a la parroquia de la Asunción, en la parte viaje de Errenteria, pero hasta terminar los estudios, en el mes de febrero, seguiré alternando entre Pamplona y Errenteria, aunque cada vez que pueda me acercaré hasta Zarautz».