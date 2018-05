El empate conseguido en Alicante puede tener mucho valor Amenabar. Le restan dos partidos, el sábado en Torrelavega y en quince días frente al Sinfín. / ETXEBERRIA El Amenabar Zarautz llega a las dos jornadas finales empatado a 22 puntos con el Villa Aranda y el Covadonga, pero fuera de los puestos de descenso ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Martes, 8 mayo 2018, 00:15

El Amenabar Zarautz sumó el domingo un punto en una de las canchas más difíciles de la categoría, en Alicante, con la pena de que tras dominar el marcador durante casi los 60 minutos, dentro del último minuto se escapara un punto, con el empate final a 21. Eso sí, el punto conseguido sirve para mantenerse fuera de los puestos de descenso y seguir dependiendo de si mismos. No restan más que dos jornadas para la conclusión de la Liga y, de sumar los cuatro puntos, el equipo seguiría un año más en la división de honor. Y si no se suman los cuatro puntos, habría que mirar a los resultados del Covadonga y Villa de Aranda, con los que en estos momentos los zarauztarras están igualados a 22 puntos, pero al ser triple empate se tienen en cuenta los resultados registrados entre los tres equipos y así vemos que el Aranda suma 6 puntos, por 4 el Amenabar y 2 el Covadonga, que sería quien descendería en caso de finalizar con los mismos puntos. Dos fines de semana de infarto los que quedan: el próximo fin de semana otra vez fuera, en Torrelavega, cerrando la liga dentro de dos semana en Zarautz frente al Sinfín santanderino.

Partido serio en Alicante

Los zarauztarras realizaron un partido muy serio en la cancha del Agustinos Alicante, que en toda la liga no había cedido más que cinco puntos en casa. Con una defensa muy fuerte y un excepcional Julen de Carlos en portería echando el cerrojo, los de Aitor Urbitarte siempre fueron por delante en el marcador. Se adelantaron 0-2 merced a dos contrataques (Oihan Balenciaga y Mikel Martínez) y se fueron hasta el 1-5, obligando al técnico local a pedir el primer tiempo muerto, aunque de poco sirvió ya que los nuestros se mostraban muy firmes en defensa con los hermanos Atorrasagasti imponiendo su ley y encontrando soluciones en ataque, sobre todo con el lateral Andoni Zubeldia (7 goles). Llegaron a tener 5 goles de renta (4-9, minuto 19), retirándose al descanso tres goles arriba (9-12).

En la segunda mitad los nuestros no bajaron la guardia, manteniendo las ventajas. A falta de 5 minutos disponían de una renta de tres goles (18-21), pero en la recta final faltó una pizca de suerte en ataque, con buenas intervenciones del portero local y el larguero de Martínez, aunque lo que más lamentaron fue el grave error de los colegiados a falta de medio minuto, en el que un despeje del portero a lanzamiento desde el extremo de Balenciaga, el balón sale fuera y los colegiados conceden el esférico al Agustinos, que aprovecha, ante las protestas de nuestros jugadores, para armar un contrataque y provocar el penalti, que a la postre significaría el empate. Al final del partido los colegiados (extremeño uno y andaluz el otro), reconocieron el error cometido, pero ya no había nada que hacer. Esperemos que ese punto perdido no se eche de menos al final de la Liga. Por el Amenabar ZKE jugaron: Julen de Carlos, Amilibia, Iraeta (5), Balenciaga (2), Olaizola (3), Martínez (2), Goenaga (1), Ander Atorrasagasti (1), Jiménez, Etxaniz, Zubeldia (7), Josu Atorrasagasti, Berridi (p) y, Beristain.

Rabia por el punto que se escapó a última hora, pero satisfacción general por el buen tono general mostrado en Alicante. A partir de ahora, a preparar el decisivo partido del sábado en Torrelavega. Las cuentas están claras: ganar los dos partidos que restan. Si no es así, habrá que mirar al Covadonga y Aranda, que tampoco tienen calendarios sencillos. El Covadonga juega en Bordils y recibirá en la jornada final al Alarcos Ciudad Real, mientras el Aranda juega en Barcelona y despedirá la liga en casa contra el Antequera, equipos todos ellos que también se juegan mucho. Todos los partidos serán en horario unificado, a las siete de la tarde.