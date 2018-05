Cuatro vecinos presentan la iniciativa 'Zarautz, ciudad cuidadora' Presentación. De la nueva iniciativa en Etxezabala ante la presencia de una treintena de personas. / DV El objetivo del grupo, que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento, es crear un espacio para analizar temas como la vejez, la fragilidad social o la muerte ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Miércoles, 30 mayo 2018, 00:20

Cuatro zarauztarras acaban de presentar la iniciativa 'Zarautz, herri zaintzailea' ( 'Zarautz, ciudad cuidadora') con el apoyo del Ayuntamiento de Zarautz: Amaia Arce Zubeldia (enfermera de cuidados paliativos), Anjel Irastorza (asociación Vinyana), Iñaki Peña Bandrés (médico de cuidados paliativos) y el vecino Jabi Bereziartua Irureta. La presentación tuvo lugar en Etxezabala y en la cita la concejala de Salud, Miren Letamendia, señaló los objetivos que busca esta iniciativa. «La nueva iniciativa busca crear un espacio para reflexionar acerca de la vejez, la fragilidad social, la enfermedad o la muerte. Y es que estos temas nos crean miedo, impotencia e inquietud, pero son realidades que tendremos que vivir todos y todas. Es por ello que, por la necesidad de hablar acerca de estos sentimientos, los impulsores de 'Zarautz, ciudad cuidadora' quieren poner en marcha esta iniciativa, algo que compartimos».

Alrededor de 30 personas de diversas asociaciones locales se dieron cita en Etxezabala y todas destacaron la importancia de abordar el tema. La concejala de Cultura y Educación, Nekane Iribar, miembros de la residencia Santa Ana, la coordinadora solidaria de las ONG de Zarautz, la ikastola Salbatore Mitxelena, Zarautz On, Nagusilan, Asociación contra el cáncer, Biziraun, Vinyana, la asociación Mandalara de Orio y Getxo Zurekin acudieron a la cita.

La participación en el acto y en las siguientes citas es muy relevante, ya que, tal y como subrayó Letamendia, es imprescindible tejer una red local. «Hemos convocado a la presentación a las asociaciones que creemos pueden ayudar a tejer una red local para dar a conocer esta iniciativa y participen en la misma. Desde el Ayuntamiento también creemos que es de gran interés crear un espacio así para la ciudadanía y el apoyo de las instituciones y promover el trabajo en equipo entre las asociaciones es vital para que todo salga adelante».

De este modo, han arrancado teniendo como ejemplo otras dinámicas llevadas a cabo en otros municipios e impulsarán nuevas propuestas en Zarautz. «Los que conformamos Zarautz, Ciudad Cuidadora tenemos como modelo a seguir la red internacional 'Compassionate communitie' (Comunidad compasiva), entendiendo por compasión como ayudar al prójimo en su dolor o sufrimiento», indicó una de las impulsoras de la nueva iniciativa, Amaia Arce.

Death café, hoy miércoles

Invitaron a la presentación al experto Julio Gómez, médico en el Hospital San Juan de Dios de Santurtzi, especializado en cuidados paliativos e impulsor de Santurtzi, Herri Zaintzailea (Santurtzi, Ciudad Cuidadora). «Es hora de empezar a romper el tabú y hablar. Cuando comenzamos en Santurtzi nos dimos cuenta de que no es que la gente no quiera hablar sobre la muerte, sino que no contaban con un espacio para hacerlo. En un principio, es una mirada contracultural, pero vivir con dignidad hasta el final es un derecho. No queremos que nadie muera con dolor, miedo o solo. Por ello, es importante que todos trabajemos juntos y creemos una red local para detectar a las personas con mayor vulnerabilidad social. A fin de cuentas, de lo que se puede hablar se puede enfrentar», explicó el experto. Por todo ello, Arce añadió que la labor de sensibilización es «muy importante».

En este sentido, el año pasado organizaron unos Death Café para abordar el tema y hoy miércoles tendrá lugar un nuevo encuentro, de 18.00 a 20.00 horas, en el hotel Alameda.

Para participar se debe llamar a alguno de estos números de teléfono: 699. 797388 (Amaia) / 609 428547 (Anjel). Se suelen reunir quince personas y el próximo Death Café tendrá lugar el 12 de junio. Además, cuentan con más proyectos, como, por ejemplo, la creación de un espacio para reflexionar sobre el tema que han creado con alumnos y alumnas de la ikastola Salbatore Mitxelena, entre otros proyectos.

Para ponerse en contacto con los miembros de Zarautz, Herri Zaintzailea (Zarautz, Ciudad Cuidadora) se puede llamar al número de teléfono 652.719779 o escribir a la dirección inakipb99@gmail.com