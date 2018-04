Complicada situación para el Amenabar Derrota. Amenabar Zarautz y Antequera mantuvieron una igualada pelea, sin 'premio' final. / ETXEBERRIA La derrota ante el Dólmenes Antequera deja tocado al equipo, aunque ni mucho menos hundidoLos malagueños, segundos, aprovecharon las imprecisiones locales finales para llevarse los puntos (21-23) ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Martes, 17 abril 2018, 00:10

El panorama se complica para el Amenabar Zarautz tras la derrota sufrida el sábado ante el Dólmenes Antequera (21-23). Se confiaba en ganar al segundo clasificado para tomar un poco de impulso y escapar de las posiciones de descenso, pero no pudo ser. No faltó mucho, pero los puntos volaron a tierras malagueñas. Un equipo, el Antequera, que hizo su partido, defendiendo bien y marcando el ritmo del partido que más le interesaba. Los nuestros no estuvieron precisos, no supieron romper el entramado defensivo visitante y también faltó un poco de suerte en momentos clave, como los tres penaltis lanzados y los tres errados. Pero no hay que bajar los brazos, ni mucho menos, el resto de los rivales implicados también perdieron, menos el empate registrado entre el Bordils y el Palma del Río.

La salvación está ahora quizá un poco más complicada al quedar un partido menos, el equipo ha quedado tocado, pero ni mucho menos hundido. La permanencia es factible y así lo ve el respetable, que pese a la derrota dedicó una sonora ovación a sus jugadores, insuflando ánimos para este sprint final de temporada.

Nuestro equipo tiene un calendario complicado, con salida a la cancha del Nava Segovia el próximo sábado; luego viene a Zarautz el Lanzarote, antes de emprender salidas a Alicante y Torrelavega, para cerrar le temporada ante el Sinfín de Santander en Zarautz. Hará falta un mínimo de tres victorias. Aúpa Zarautz!

Empate del Txiki Polit

Tampoco pudo conseguir la victoria el Txiki Polit Zarautz de la Segunda Nacional, que no pasó del empate a 22 ante el Ilcapo Hondarribia, desaprovechando la oportunidad de organizar la fase de ascenso en Zarautz. Para ello los zarauztarras necesitaban el triunfo, pero no lo lograron y definitivamente la fase de ascenso a Primera Nacional se disputará en Arrasate.

Sube directamente el Basauri. Arrasate ha sido segundo con 38 puntos, Zarautz tercero con 37, mientras que Hondarribia y Aloña Mendi han finalizado con 35 y serán estos cuatro últimos equipos los que se jugarán la segunda plaza de ascenso en la fase a disputar en Arrasate.