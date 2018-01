Las carmelitas descalzas se asoman a internet Nueva página web de las carmelitas descalzas del Buen Pastor. Su nueva web ofrece información y la posibilidad de contactar en cualquier momento Las nuevas tecnologías permiten romper, al menos de manera virtual, los muros de clausura DV ZARAUTZ. Miércoles, 24 enero 2018, 00:23

Las nuevas tecnologías han posibilitado romper, aunque sea de forma virtual, los muros de clausura que nos separan de las monjas Carmelitas de Zarautz.

Y es que su nueva web, en la dirección http://www.carmelitasdescalzasbuenpastor.es/ nos permite adentrarnos en el monasterio del Buen Pastor y conocer a las hermanas que actualmente conviven en él «en una vida dedicada a la oración y a alabar a Dios», tal y como han informado desde el Obispado de San Sebastián.

El monasterio del Buen Pastor de Zarautz fue fundado en 1906 por las carmelitas de Burdeos y desde entonces las monjas de clausura ofrecen un testimonio de oración abierta al mundo por todas sus necesidades.

«Las carmelitas descalzas responden con su vida a la llamada que Dios y desde su vida de clausura, las monjas que conforman la comunidad rezan e interceden por todos y cada uno de nosotros», explican.

Su nueva web ofrece la oportunidad de conocerlas un poco mejor y acceder a los horarios de las celebraciones litúrgicas y servicios que ofrecen.

«El 2 de agosto del 2014 el Carmelo me abrió sus puertas en el Monasterio del Buen Pastor -explica la hermana Carolina, en uno de los testimonios que puede leerse en la web-. Entré siendo una jovencita de 21 años, sin mirar atrás y cuando oí cerrar las puertas detrás de mí me llevé un buen susto. Al principio no sabía bien dónde me había metido, pues yo no había visto una monja en mi vida... Comencé intentando aprender la vida del Carmelo, sus costumbres, la vida de comunidad y, en fin, a conocer a Dios. El día a día me ha ido enseñando como lo suele hacer la vida misma, y fue creciendo en mi interior la semilla que Dios ya había plantado cuando me invitó a entrar, y mi deseo de consagrarme a Él por completo ha ido madurando y creciendo cada vez más fuerte. Hoy he tenido la inmensa dicha de profesar mis votos por tres años».

No es el único testimonio. También se puede conocer, a través de la nueva web, la historia de Akiko Tambura, que a sus 37 años y un futuro prometedor como cirujana torácica en la Clínica Universidad de Navarra, optó por dejarlo todo e ingresar en el convento zarauztarra.

La web invita, además, a ponerse en contacto con ellas a través del correo electrónico carmelitasdescalzasbuenpastor@gmail.com o bien el teléfono 943 83 00 56 a todos aquellos que estén interesados.