Buena imagen y victoria con solvencia en Asti El CD Zarautz ha comenzado bien la temporada. / ETXEBERRIA El CD Zarautz supera con claridad (3-0) al Touring, en el primer partido de la temporada ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Martes, 19 septiembre 2017, 00:08

Triunfo solvente de Zarautz kirol elkartea de la división de honor, 3-0 ante el Touring el sábado en Asti en un partido controlado de principio a fin y eso que jugaron 60 minutos con un jugador menos, por la expulsión de Ahedo.

Por lo visto en este primer partido de la temporada en Asti, hay buen equipo, con jugadores que saben tocar el balón, mezcla de juventud y veteranía, que seguro nos darán muchas alegrías. El míster apostó de inicio por Egoitz Labaka en portería (ex del Touring); en los laterales Eneko Aranguren y Alex Rodríguez (ex del Keta Getaria), con Ahedo y el joven Dani Marín (ex juvenil) en el centro de la defensa. En el centro del campo jugaron Fermín Alvarez y Andreano por el el centro, con Galbete y David Asensio en las bandas, con Iñaki Zabaleta (ex del Touring también) en la media punta y Ander Olaizola como hombre más adelantado.

Dispusieron también de minutos Mikel Murua (este también ex del Touring), Joseba Manterola, Navarro, Ugalde y estuvieron en el banquillo el portero getariarra Xabier Irigoien y el delantero Aritz Berasategi. Faltaban, la mayoría por lesión, jugadores como Mikel Rauleaga, Aguila, Aitor Arregi, Muguruza, además de varios juveniles que han comenzado con el segundo equipo y que por cierto ganaban 2-1 al Ikasberri con el gol de la victoria en el minuto 90 con un penalti cometido sobre Marko Ucín y materializado por Andoni Aldaburu. Este año el segundo equipo lo entrena Xato.

Frente al Touring los dos primeros goles fueron de penalti, el primero lo marcó Fermín Alvarez y el segundo Ander Olaizola, autor también del tercer gol, en las postrimerías del partido. Hay mimbres, buena plantilla, pero se tiene que ver sobre el campo. El próximo fin de semana juegan en Bergara.

El juvenil de la Liga Nacional, por su parte, cedió un empate a uno frente al Santutxu, con gol marcado por Goikoetxea. Una pena, puesto que sobre todo en los minutos finales dispusieron de ocasiones para hacerse con los tres puntos, como el disparo al larguero de Jon Olasagasti en el minuto 91.