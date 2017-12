EH Bildu lamenta que el PNV «haya rechazado» todas sus propuestas La variante. Uno de los temas en los que hay visiones muy diferentes de cara al futuro. / AMAXKAR «Tanto en el Ayuntamiento, como en la Mancomunidad y en las Juntas Generales la respuestas ha sido la misma» JUAN MARI ZUBIAURRE ZARAUTZ. Viernes, 29 diciembre 2017, 00:09

Esta semana EH Bildu Zarautz ha realizado unas declaraciones en las que indica que ha trabajado los presupuestos de 2018 en tres ámbitos: en el Ayuntamiento, en la Mancomunidad y en las Juntas Generales. «En esos tres niveles, hemos trabajado e intentado incluir mejoras que creemos imprescindibles para el desarrollo de nuestro municipio, pero en los tres la respuesta ha sido la misma: el PNV, de la mano del PSE, ha votado que no a todas nuestras propuestas. Queremos dejar claro que, a pesar de ello, seguiremos trabajando para que esas propuestas salgan adelante durante el transcurso del año».

En las Juntas Generales de Gipuzkoa, «EH Bildu Gipuzkoa ha realizado 85 propuestas para optimizar los presupuestos de 2018, casi 60 millones de euros para evitar los recortes sociales, reforzar servicios para los mayores, crear empleo digno y, entre otras infraestructuras, comenzar con los trabajos de la variante de Zarautz. Pero el PNV, aliado con el PSE y el PP, ha rechazado todas las propuestas», indican.

«EH Bildu presentó una propuesta concreta para la variante de Zarautz, con compromisos de crédito para los años siguientes y, una vez más, tal como lo hizo en 2015, el PNV volvió a votar en contra».

Continuan diciendo que los jeltzales «han difundido excusas en Zarautz, señalando que fue EH Bildu quien paró la variante. Queremos exigir al PNV que explique claramente las cosas: en 2011 el PNV destinó tan solo un millón de euros para una obra de 27 millones, no había ningún compromiso para continuar con ello, el proyecto no contaba con los permisos necesarios y era imposible de ejecutar». En este sentido, afirman que «en 2015, EH Bildu propone un proyecto y presupuesto nuevos: aprovechando los recursos, propusimos utilizar la autopista como variante. Estaba preparado para ejecutarlo en dos fases y tenía un presupuesto de cerca de 21 millones. El PNV votó en contra y, ahora, en los presupuestos de 2018 y los años siguientes, vota que no a un crédito compromiso de 13,5 millones. Además, la variante ni aparece en sus planes de inversiones».

Por otro lado, «en el Ayuntamiento de Zarautz, EH Bildu ha presentado propuestas agrupadas en seis ámbitos a los presupuestos del Gobierno municipal. Nuestras propuestas se han basado en las principales preocupaciones de los ciudadanos, viendo lo difícil que es para muchos vivir y trabajar en Zarautz: vivienda, empleo, servicios sociales, cultura y educación, medioambiente y convivencia. PNV-PSE no han admitido ninguna de las propuestas, y por tanto, EH Bildu votó que no a los presupuestos», recuerdan desde EH Bildu.

En la propuesta de PNV-PSE, «vemos aspectos interesantes e inversiones necesarias, así como proyectos iniciados en la legislatura anterior que tienen continuidad. Entre otros, la peatonalización del Casco Antiguo, los trabajos de Cine Modelo, el ascensor de Azken Portu... Pero vemos también grandes carencias. En un presupuesto hay que tener todos los aspectos en cuenta, dónde y cómo se va a utilizar el dinero así como de dónde y cómo se consigue ese dinero. En ese sentido, EH Bildu no apoyó las Ordenanzas Fiscales, porque no compartimos el modo de obtener ingresos de PNV-PSE», explican.

Para la coalición abertzale, «estos presupuestos no responden a varios proyectos estratégicos, como son el buscar una salida a las viviendas vacías, instalar contenedores de recogida selectiva en toda la localidad, impulsar el compostaje en los barrios, mejorar el servicio a domicilio etxez etxe, dar los primeros pasos para la Escuela de Idiomas y la compra de Santa Clara, dar mayor impulso a las actividades organizadas por las distintas asociaciones de Zarautz...».

Para terminar subrayan que «las propuestas de mejora de EH Bildu han estado encaminadas en esa dirección y, aunque ahora hayan sido rechazadas, continuaremos trabajando para que de un modo u otro podamos responder a las peticiones de los zarauztarras».