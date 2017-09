EH Bildu dice que «el equipo de gobierno ha improvisado mucho este verano» Concejales de EH Bildu, en un pleno. Falta Xabier Vázquez. / ETXEBERRIA «Han sido muchas las meteduras de pata y las ocasiones de deescordinación», denuncia ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Martes, 26 septiembre 2017, 00:17

Para EH Bildu, la actividad de este verano del Gobierno PNV-PSE ha transcurrido casi como el tiempo: con más nubes que días soleados. «Han actuado improvisando y con respuestas provisionales y, en consecuencia, han sido muchas las meteduras de pata y las ocasiones de descoordinación. Se han topado frente a frente con varios ciudadanos y hemos vivido episodios de confrontación en los que, en lugar de intentar arreglarlos, han añadido madera al fuego. Además, el alcalde ha mostrado una actitud de señor feudal preocupante e inaceptable».

Recuerdan cómo el verano comenzó con dos denuncias por violación y, «por desgracia, quedó patente la falta de trabajo en equipo entre el gobierno municipal y el movimiento feminista. En un tema como éste, totalmente inaceptable. Los grupos municipales hemos realizado dos reuniones para acordar un protocolo pero EH Bildu le ha subrayado una y otra vez al gobierno municipal que el protocolo hay que trabajarlo y aprobarlo junto con el movimiento feminista».

Apoyo municipal

Respecto a lo ocurrido en las fiestas de Azken Portu, «tenemos claro que el pueblo lo hacen los ciudadanos y que el Ayuntamiento debe apoyarlos y nunca obstaculizarlos. En ese sentido, no vemos adecuada la actitud del PNV y, especialmente del alcalde, en cuanto a las fiestas de Azken Portu. Vemos imprescindible apoyar y fomentar las fiestas organizadas por los ciudadanos. Crear nuevas fiestas puede estar bien, siempre que se antepongan las organizadas por los ciudadanos y no al revés. Por ello, vemos necesario un proceso de reflexión entre el Gobierno municipal y distintos agentes de la localidad para acordar el modelo de fiestas y de turismo y para concretar qué Zarautz queremos. Según nos han manifestado desde la comisión de Azken Portu, todavía no se han puesto en contacto con ellos y creemos que no se debería dejar alargar esta situación».

A EH Bildu preocupa la dirección que está tomando Xabier Txurruka en su papel de alcalde . «Está actuando como si Zarautz le perteneciera y ejemplo de ello es el episodio ocurrido el día de Fiesta Vasca en el Gazteleku. En la fiesta de Djs organizada para adolescentes, sin ningún aviso previo, el alcalde cortó la luz suspendiendo la fiesta de cuajo, dejando a jóvenes de entre 12-15 años en penumbra y sin ninguna explicación. Creemos que hay mil opciones antes de tomar una decisión tan autoritaria, como hablar directamente con los jóvenes que estaban pinchando la música, por ejemplo».

Por otra parte, ante las declaraciones realizadas por la concejal Gloria Vázquez («es tal la conexión que incluso coinciden en el corte de pelo eusko nazi», refiriéndose a la parlamentaria de la CUP Anna Gabriel), «vemos muy preocupante que se mantengan en silencio el PNV, principal responsable del Gobierno municipal, y su máximo representante en el Ayuntamiento, el alcalde Xabier Txurruka. Con ese silencio, apoyan dichas declaraciones de odio y sexistas y no es de recibo».

Aparcamiento y OTA

En cuanto al tema de los aparcamiento y la OTA, «en verano el PNV ha puesto aparcamientos improvisados en el centro de la localidad, sin prever los problemas de tráfico que ello conlleva, sin ninguna planificación de futuro y ofreciendo una respuesta puntual. En el modelo del PNV prevalece que los coches entren hasta el interior del municipio, sin pensar cómo saldrán luego. Trabajan con modelos obsoletos, privando de espacio, tranquilidad y seguridad a vecinos y visitantes». Para EH Bildu, no tiene ningún sentido seguir con el horario de verano de la OTA en todo Zarautz desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre. «Los ciudadanos ya estamos metidos en la marcha de otoño, tanto en los colegios como en el trabajo. El servicio de la playa también ha cerrado su temporada de verano».

La compra del local de Maza de la calle Mayor, para EH Bildu es otro ejemplo de improvisación . «El PNV

va a gastar cerca de un millón de euros comprando y equipando el local, para colocar ahí la oficina de turismo. El local donde se sitúa ahora la oficina de turismo quedará vacío. Sabemos que se lo han ofrecido a agentes de la localidad y que estos no lo ven adecuado para el desarrollo de su actividad. Para EH Bildu, en Zarautz tenemos muchas más prioridades antes de gastar un millón de euros para mover cien metros la oficina de turismo».

En cuanto a Modelo aretoa, «en la pasada legislatura se compró el cine Modelo respondiendo a la petición de agentes culturales y ciudadanos. Ahora el PNV ha anunciado que comenzarán los trabajos para acondicionar el local pero no ha dicho que lo hará ignorando las peticiones de los colectivos culturales. Los usuarios han realizado varias peticiones para responder a sus necesidades pero el alcalde ha adoptado las decisiones unilateralmente. En consecuencia de las trabas interpuestas, un festival que durante diez años ha ofrecido una rica programación cultural dejará de realizarse».

EH Bildu dice, asimismo, que durante este verano, en la oferta cultural de la calle hemos escuchado muy poco el euskera. «Los espectáculos únicamente en castellano han sido demasiados y muchos de ellos estaban dirigidos a los más pequeños. Así nos han hecho llegar su preocupación distintos agentes que trabajan a favor del impulso del euskara y creemos que es un retroceso. Por otro lado, no nos parece que el PNV debiera de patrocinar el festival 40 Summers, dirigido a adolescentes y que prioriza el castellano. Zarautz es un pueblo euskaldun, y quien viene aquí debe saber a dónde viene».

Finalmente, respecto al anuncio del PNV que eliminará los árboles que están en una situación crítica y que pueden suponer un riesgo, «para nosotros, es una medida adecuada pero llega muy tarde, ya que, los informes que avisan del peligro de dichos árboles los tienen por lo menos desde el pasado marzo».