Bilbao Mendi Film Festival-eko onena ikusgai Pagoeta mendi elkartearekin DV ZARAUTZ. Jueves, 24 mayo 2018, 00:17

Pagoeta Mendi Elkarteak antolatzen duen mendi astearen barne, maiatzean zehar hainbat ikuskizun prestatu dira eta ekaineko lehen igandean Pagoeta eguna ospatuko du.

Antolatutako ikuskizunen azken saioa gaur izango da Antoniano aretoan arratsaldeko 20:00etan hiru euroren truke. Bertan ikusi ahal izango dira Bilbao Mendi Film Festival-eko bi emanaldi, biak ere benetan interesgarriak eta maila handikoak. Lehendabizi 'Where the wild things play' lau minutuko iraupena duena eta euskaraz azpida-tzia. Jarraian helduko da Bilbon sari nagusia eta ikuslegoaren saria jaso zituen filma, 'Dirtbag: The legend of fred Beckey' izenekoa eta 96 minutuko iraupena duena. Euskaraz azpidatzia egongo da hau ere. Ekainak 3an, Pagoeta Eguna ospatuko da. 59. edizioa beteko du eta goizeko 8:00etan txistulariak gogora ekarriko diote herritarrei zein egun den. Irteera 8:30ean izango da Guria Taberna aurretik, 11:30ean meza Pagoetako gurutze ondoan eta gero erromeria jai giroan. Ohiturari jarraituz Pagoetara hurbiltzen diren guztientzat salda eta zahatoko tragoxka doan banatuko da.