El Amenabar Zarautz, obligado a derrotar esta tarde al Lanzarote
DV ZARAUTZ. Sábado, 28 abril 2018, 00:32

Hoy si que no vale otro resultado que no sea la victoria al Amenabar Zarautz que a partir de las 19:00 horas (media hora antes de lo habitual) recibe en el Aritzbatalde al San Jose Obrero Lanzarote. Los canarios son penúltimos con 17 puntos y vienen a Zarautz a 'quemar' su último cartucho, por lo que se prevé un partido complicado. De ello son conscientes los nuestros, pero no cabe otro resultado que la victoria para sumar los dos puntos y con 21 mantener intactas las posibilidades de salvación en este tramo final de Liga.

El equipo isleño cuenta con jugadores de dilatada experiencia como el portero Dzmitry Patotski, Andrei Vakhnovich, Diego Reyes... Comenzaron muy bien la temporada, en la primera vuelta el Amenabar sucumbió con claridad allí, aunque en esta segunda vuelta han perdido algo de fuelle.

El míster local Aitor Urbitarte recupera para el vital partido de hoy, respecto a la pasada semana en Segovia, al portero Gorka Berridi. Con el apoyo de la afición, los puntos deben quedarse en Zarautz. De lo contrario, la situación se complicaría todavía mucho más.

Finales a 4 cadetes

Antes del encuentro del Amenabar, por la tarde se disputa la segunda jornada de la final a 4 de la categoría cadetes chicos. A las 15:30 con el partido Urduliz-Usurbil y, a las 17:15, Gran Camping Zarautz-Bidasoa. Los zarauztarras cerrarán la fase mañana a las 12:30 frente al Usurbil.

Las féminas cadetes, por su parte, disputan la final a 4 en la localidad vizcaína de Etxabarri, hoy con el partido ante el Pulpo.