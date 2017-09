El Amenabar no pudo culminar su reacción (29-28) El Aiala se impuso al Garlan con relativa facilidad. / ETXEBERRIA DV ZARAUTZ. Martes, 19 septiembre 2017, 00:08

Derrota por la mínima del Amenabar Zarautz en su salida a Pontevedra. Dispusieron del útimo balón para conseguir el empate, pero no acertaron y acabaron perdiendo 29-28 ante un Cisne que ha ganado los dos partidos disputados.

Los zarauztarras fueron a remolque en el primer tiempo (15-11 descanso), pero reaccionaron ajustando la defensa y mediada la segunda parte se colocaron a tan solo un gol (22-21),llegando a empatar a 25 y entrando en los últimos cinco minutos con igualada a 27. Con 29-28, y a falta de 14 segundos Aitor Urbitarte solicitó tiempo muerto para preparar la definitava jugada, pero no lo pudieron culminar con acierto. Pena el no poder culminar la remontada, pero el equipo demostró tener capacidad para sobreponerse al adverso marcador. No faltó mucho para poder traerse algún punto de una pista muy complicada. Este próximo sábado viene a Zarautz el Alcobendas, otro de los 'gallitos' de la competición.

Por su parte, las féminas solventaron sin grandes problemas su primer compromiso liguero en Zarautz frente al al Garlan, de Gazteiz por 30-21.

Los cadetes en Valladolid

Los dos primeros equipos cadetes de balonmano zarauztarras dejaron patente su gran nivel al imponerse tanto el equipo masculino como el femeninoen el torneo organizado por el Aula Valladolid. Los chicos se impusieron en la final al Atlético Valladolid por 36-29 y las féminas por 25-18 ante el Aula Valladolid.