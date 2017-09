El Alcobendas se mostró superior Los remeros oriotarras con la bandera de La Concha junto a los jugadores del Aiala, Amenabar y Alcobendas, el pasado sábado / ETXEBERRIA El Amenabar Zarautz no pudo con el equipo madrileño (22-27), mientras que las féminas del Aiala resolvieron su partido ante el Lagunak con solvencia (24-19) ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Miércoles, 27 septiembre 2017, 00:35

Amenabar Zarautz no pudo con el Alcobendas. Pese al buen inicio del partido, los locales se vieron superados por el equipo madrileño, que planteó un encuentro sin fisuras, con una defensa que atajó el ataque local, y es que a lo largo de los 60 minutos los locales encontraron muchas dificultades para perforar la meta madrileña. El 4-1 inicial hacía concebir esperanzas, pero poco a poco el Alcobendas 'paró' la avalancha local y fue reduciendo diferencias hasta empatar a 6. El partido mantenía guarismos de igualdad hasta el minuto 19 (8-8), pero en los once minutos finales los chicos de Aitor Urbitarte no pudieron lograr gol alguno y por ahí se empezó a escapar el partido (8-12 al descanso).

En el segundo tiempo los locales querían pero no podían con un Alcobendas muy compacto, con su lateral Manuel Catalina en estado de gracia, con 12 goles. Con el 17-20 marcado por Oihan Balenciaga y todavía con 11 minutos por delante, parecía posible la remontada, pero nada más lejos de la realidad, el equipo madrileño mantuvo su ritmo, llevándose con merecimiento los dos puntos con su triunfo por 22-27. Este próximo fin de semana no hay liga, pero sí Copa en Zarautz, recibiendo al Covadonga, de Gijón, a partido único.

En los prolegómenos del encuentro se rindió un pequeño homenaje a los remeros oriotarras, recientes vencedores de la Bandera de la Concha. Su patrón, el zarauztarra Gorka Aranberri, realizó el saque de honor.

Mejor le fueron las cosas a las féminas del Aiala Zarautz al superar al Lagunak navarro por 24-19 en un partido donde siempre llevaron la iniciativa (14-8 descanso), con la joven Bidane Salegi como mejor realizadora con sus 5 goles.

El equipo de Segunda Nacional empezó la Liga con cómoda triunfo ante el Auzune Bidasoa.