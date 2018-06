Aitor Urbitarte no seguirá al frente del Amenabar Aitor Urbitarte dando instrucciones a sus jugadores. / ETXEBERRIA Tras siete años como entrenador, decide, por recomendación de los propios jugadores, tomarse un descanso ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Domingo, 10 junio 2018, 00:49

Aitor Urbitarte 'Txangurro' no seguirá al frente del Amenabar Zarautz. Tras siete años de innegable compromiso al frente del primer equipo (los dos primeros años como ayudante del zumaiarra Xabier Letamendia), se toma un descanso y lo hace por recomendación de los propios jugadores, que han visto sufrir al entrenador más de la cuenta porque los resultados no acompañaban como él hubiera querido, aunque finalmente logró el objetivo de mantener un año más al equipo en la división de plata. «Yo tenía previsto continuar un año más, pero el martes me llamaron para una reunión los jugadores más veteranos del equipo (Etxaniz, Iraeta, Beristain, también Xabat representando a los jóvenes ...) y me comentaron que no me vendría mal tomarme un descanso. Me cogió por sorpresa, pero también es verdad que quizá les venga bien una nueva cara con nuevas ideas, por lo que he decidido apartarme para dar paso a un entrenador nuevo», nos comentaba ayer Urbitarte. «Yo no me voy a desligar del balomnano, pero creo que me vendrá bien descansar un poco y aprovechar para sacar el título de entrenador nacional. La mujer también me decía eso, que me vendrá bien apartarme y dejar de lado tanta tensión».

Y es que, no cabe duda que siete años sin parar 'desgasta' y más en el caso del míster, que saca horas donde no hay para poder compaginarlo con su trabajo al frente de su empresa de instalaciones eléctricas.

Aitor Urbitarte se aparta, de momento, pero el resto de los jugadores siguen, salvo las consabidas bajas de los porteros Gorka Berridi (se retira) y Julen de Carlos, que ha fichado por el Hasselt de la primera división belga. Hasta navidades el nuevo míster tampoco podrá contar con Pablo Ostolaza, quien se marcha de Erasmus a Chile, por lo que solamente queda el joven Borja Hidalgo para cubrir la portería. Será el puesto a reforzar cara a la temporada venidera, ya que el resto de los jugadores siguen.

Y para cubrir la baja de 'Txangurro' la directiva ya está trabajando y lo más probable es que sea algún entrenador de 'casa' quien tome su relevo. En este sentido, el directivo Juanan Urdangarin explica que «estamos hablando con entrenadores nuestros para ver la disposición que tienen, ya que no es fácil, hace falta mucha dedicación y a cambio nada más que el eskerrik asko».

Medalla e Insignia de Plata

La decisión coincide además con la decisión de la Federación Española de Balonmano, que tiene previsto otorgar al entrenador zarauztarra la Medalla e Insignia de Plata por su intachable trayectoria e inestimable aportación a favor del balonmano, en el acto de entrega de los Premios Nacionales que tendrá lugar el próximo sábado, 16 de junio, en Marina D'Or (Oropesa de Mar, Castellón). Zorionak, Aitor!