Aiala Zarautz-Sporting La Rioja, esta tarde en el Aritzbatalde Las féminas del Aiala. Tienen complicada papeleta, pero tratarán de sumar los dos puntos. / ETXEBERRIA Las zarauztarras, terceras con 20 puntos, reciben a las riojanas, líderes, con tan solo dos puntos más ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Sábado, 9 diciembre 2017, 00:25

Las féminas del Aiala Zarautz cierran hoy la primera vuelta de la competición ante el líder Sporting la Rioja, a las 19.30 horas de esta tarde en el polideportivo Aitzbatalde. Dos equipos que se conocen bien, estas últimas temporadas les está tocando enfrentarse en liga y fases de ascenso y esta año tiene también pinta que no andarán lejos unas de las otras, con el equipo riojano liderando la clasificación con tan solo una derrota (en La Laguna,Tenerife) y las nuestras con dos puntos menos, tras las derrotas en Santander (Pereda) y La Laguna.

Las chicas del usurbildarra Jon Begiristain están rindiendo casi mejor de lo esperado. Tras abandonar la práctica deportiva media docena de veteranas, además de las que están fuera por estudios, el equipo incorporó a varias jugadores jóvenes de la cantera, que tan buen papel desempeñaron la campaña anterior en el estatal juvenil y poco han tardado en coger el ritmo de la competición de plata. Veremos de lo que son capaces en la tarde de hoy, pero el balance hasta la fecha no puede ser más satisfactorio. Al principio de temporada el objetivo propuesto no parecía el buscar plaza para la fase de ascenso, pero viendo el rendimiento de las jóvenes de Jon Begiristain, no hay que descartar nada.

Hay que valorar lo que están haciendo, progresando partido a partido, aunque esta tarde se encontrarán ante unas jugadoras más curtidas que ellas, ante las que tendrán que defender bien e imprimir velocidad en ataque. Lo que no hay duda es que las chicas locales sentirán esta tarde el respaldo de su fiel afición, para intentar sumar los dos puntos.

El Amenabar en Lanzarote

Por su parte, el Amenabar se encuentra desde el jueves en Lanzarote, donde juegan esta tarde ante el San Jose Obrero, un recién ascendido, pero que ha conformado una potente plantilla, con tres extranjeros de nivel y varios fichajes más. La única baja es la de Gorka Berridi. Sería muy importante sumar los puntos en juego.