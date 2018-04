«Hay que agradecer a la poesía que sea capaz de refugiarnos de la intemperie» Imanol Portilla. Con su nuevo libro de poesía, que será presentado mañana en Sanz Enea. / AMAXKAR Imanol Portilla Autor de 'Si llegas será después. Musicando el deseo' | Mañana presentará el libro en el sótano de Sanz Enea Kultur Etxea junto con la interpretación de un pequeño repertorio de canciones de poetisas latinoamericanas JUAN MARI ZUBIAURRE ZARAUTZ. Jueves, 26 abril 2018, 00:15

Aunque es natural de Cantabria, lleva desde 1988 residiendo en Zarautz y además de su labor profesional como psicólogo de salud mental y psicoterapeuta, Imanol Portilla también se adentra en el mundo de la literatura y mañana viernes presentará en el sótano de Sanz Enea Kultur Etxea su último trabajo literario bajo el título 'Si llegas será después. Musicando el deseo', un libro de poesía ilustrada. La presentación comenzará sobre las 19:00 horas y contará con la interpretación de un pequeño repertorio de canciones de poetisas latinoamericanas.

-¿De qué trata su libro?

-Es un libro bicéfalo pues reúne poemas e ilustraciones. Trata del tiempo vivido, de la sedimentación de la memoria y el encuentro con la mirada de la poesía que nos salva. Hay que agradecer a la poesía que sea capaz de retratar al mismo tiempo el sufrimiento y consolarnos de él y además, refugiarnos de la intemperie.

-¿La poesía está de moda?

-Nunca deja de estar en las personas que necesitamos escribirla ni en quienes la buscan como consuelo. Escribiéndola siempre vamos a la moda. La poesía marca tendencia y permanencia. Ahora resurge con fuerza en generaciones jóvenes que la cultivan y difunden en las redes sociales.

- En la presentación de tu libro quieres homenajear a las poetas hispanoamericanas, ¿cuál es la razón?

- Cada día soy más consciente desde mi profesión de psicólogo que en la salud emocional ayudaría feminizar los comportamientos de las personas para comprender la hostilidad y el mal trato tan alarmante, un aullido que nos llega diariamente. Las poetas elegidas fueron ejemplares en su compromiso escribiendo, y sacándolo a la luz, desde sus experiencias de injusticia, desigualdad y de desamor, que vivieron.

-¿Por qué a estas diez?

-Porque todas las que admiro y conozco no me caben en el poemario y he tenido que elegir las de mi 'cuadrilla' en las que me he detenido y han ido conmigo desde que las descubrí allá por la preadolescencia. Pero como indico en el poemario he elegido a las diez mencionadas por sus beneficiosas influencias, así como las que no alcanzaron renombre, discriminadas con respecto a los autores masculinos. ¿No es algo que también pasa actualmente en la sociedad? ¿Nos puede servir su ejemplo de denuncia y aprendizaje a través de su legado poético?

-¿Cómo va a ser el acto de presentación del libro de poesía ilustrada 'Si llegas, será después. Musicando el deseo'?

-Daremos la bienvenida con un recital de canciones de estas poetas hispanoamericanas para seguidamente realizar la lectura de los poemas que he seleccionado del libro. Estaré acompañado de un grupo de músicos y voces que han ensayado algunos de los poemas convertidos en canción con tanta afición y empeño que por fuerza sonarán con gracia.

-¿Quiénes están invitados a la presentación?

-Está abierta a todos cuantos deseen asistir y sobre todo a los ciudadanos de Zarautz ya que el Departamento de Cultura del Ayuntamiento y de manera muy especial Sanz Enea Kultur Etxea, la biblioteca de Zarautz, son colaboradores de este acto que comenzará puntual a las siete de la tarde de mañana.